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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ازدهار اقتصادي.. أول تعليق من الرئيس الإيراني على الإنضمام لمنظمة شنجهاي

الرئيس الإيراني
الرئيس الإيراني

قال الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، اليوم الثلاثاء، إن انضمام إيران إلى منظمة شنجهاي للتعاون سيسمح لـ طهران بتحقيق ازدهار اقتصادي طويل الأمد.

وأوضح الرئيس الإيراني، أن منظمة شنجهاي للتعاون منظمة شابة ذات إمكانات كبيرة، وهي تقود الطريق في تطوير التعاون السياسي والاقتصادي بين الدول الأعضاء، وهذا أمر مهم بالنسبة لإيران، لافتا إلى أن العضوية في هذه المنظمة ستوفر لـ إيران فرصة اقتصادية طويلة الأمد للتنمية.

وأعرب رئيسي عن ثقته في أن انضمام إيران إلى منظمة شنجهاي للتعاون سيخلق منصة لضمان الأمن الجماعي.

وأعلنت منظمة شنجهاي للتعاون رسميًا عضوية إيران في المنظمة اليوم الثلاثاء، حيث أصبحت الجمهورية الإسلامية الإيرانية العضو التاسع في المنظمة التي تأسست في مدينة شنجهاي بـ الصين في 15 يونيو 2001.

وتشارك جميع الدول الأعضاء في المنظمة في قمة منظمة شنجهاي للتعاون في نيودلهي بـ الهند، وتمت دعوة إيران وبيلاروسيا ومنغوليا كمراقبين، كما تشارك تركمانستان كضيف. 

كما يحضر القمة رئيسا هيئتين في المنظمة، الأمانة العامة والهيكل الإقليمي لمكافحة الإرهاب التابع لمنظمة شنجهاي للتعاون، وتمت دعوة رؤساء 6 منظمات دولية وإقليمية وهم الأمم المتحدة، ورابطة دول جنوب شرق آسيا، ورابطة الدول المستقلة، ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي، والاتحاد الاقتصادي الأوروبي.

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