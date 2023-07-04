من فندق .. السعودية تمارس أنشطتها الدبلوماسية في إيران

تستعد المملكة العربية السعودية لإعادة فتح سفارتها في طهران، حيث تم حجز طابقين في أحد الفنادق من قبل الرياض.



ووفق لوكالة isna الإيرانية؛ فمن المحتمل أن تبدأ السفارة السعودية في إيران أنشطتها قريبا.

وكشفت الوكالة الإيرانية عن أنه تم حجز طابقين من فندق "اسبيناس بالاس" من قبل السفارة السعودية في طهران، وأن طابقا واحدا مخصصا لأعضاء السفارة.

ونبهت إلى أن المعدات اللازمة لتنفيذ الأعمال المكتبية والأنشطة العادية لسفارة السعودية في طهران ستنقل إلى هذا الفندق، مبينة أن السفارة ستعمل من هذا الفندق لفترة من الوقت لحين إعادة الافتتاح.

وقال موظف في الفندق للوكالة إنه إذا بدأت السفارة العمل في الفندق، فسيذهب الزوار إلى السفارة من باب آخر وبواسطة مصعد خاص، وسيكون هناك مسار مخصص لزوار السفارة وآخر لنزلاء الفندق.