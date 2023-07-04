عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

من فندق .. السعودية تمارس أنشطتها الدبلوماسية في إيران

السعودية إيران
السعودية إيران

تستعد المملكة العربية السعودية لإعادة فتح سفارتها في طهران، حيث تم حجز طابقين في أحد الفنادق من قبل الرياض.


ووفق لوكالة isna الإيرانية؛ فمن المحتمل أن تبدأ السفارة السعودية في إيران أنشطتها قريبا. 

وكشفت الوكالة الإيرانية عن أنه تم حجز طابقين من فندق "اسبيناس بالاس" من قبل السفارة السعودية في طهران، وأن طابقا واحدا مخصصا لأعضاء السفارة.

ونبهت إلى أن المعدات اللازمة لتنفيذ الأعمال المكتبية والأنشطة العادية لسفارة السعودية في طهران ستنقل إلى هذا الفندق، مبينة أن السفارة ستعمل من هذا الفندق لفترة من الوقت لحين إعادة الافتتاح.

وقال موظف في الفندق للوكالة إنه إذا بدأت السفارة العمل في الفندق، فسيذهب الزوار إلى السفارة من باب آخر وبواسطة مصعد خاص، وسيكون هناك مسار مخصص لزوار السفارة وآخر لنزلاء الفندق.

إعلان جديد من إيران حول توقيت زيارة رئيسي إلى السعودية

إيران تبحث مع السعودية تسيير رحلات جوية من 21 مدينة بين البلدين

السعودية السفارة السعودية طهران ايران الدبلوماسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفيش انتماء.. مفاجأة بشأن وجهة إمام عاشور المقبلة

مجلس تأديب وصلاحية .. الرئيس السيسي يصدر قراران جمهوريان بنقل قضاة

لا أحد فوق القانون .. القبض على الضابط المتهم في واقعة مدينتي وإحالته للمحاكمة العاجلة

فرمان كولر.. شوبير: رحيل 3 لاعبين عن الأهلي والرابع على قائمة الانتظار

تاني صفقة طارت .. الوداد المغربي يخطف هدف الزمالك فى ميركاتو الصيف

قرب على 1900 جنيه|هبوط غير مسبوق في أسعار الذهب وعيار21 الآن مفاجأة

هبوط عنيف في أسعار الأرز.. اعرف الكيلو بكام في المحال التجارية

الأزمة انتهت.. منظمة حفل تونس تكشف تفاصيل ما حدث مع أحمد سعد

موضوعات متعلقة

لأول مرة من 7 سنوات.. وزير خارجية السعودية يزور إيران

رسميا.. إيران تفتتح سفارتها في السعودية بعد 7 سنوات من الإغلاق

ترشيحاتنا

ستتحسن بسرعة.. وزير الخارجية التركي يعلق على رفع العلاقات الدبلوماسية مع مصر

نظرة الوداع.. انهيار حسام حسني في جنازة صديقه علاء عبد الخالق

وزير الأوقاف يهنئ العاملين بالانتقال الكامل للعاصمة الإدارية .. صور

وصول جثمان الفنان علاء عبد الخالق لمسجد الشرطة بالشيخ زايد.. فيديو وصور

معلم عن امتحان استاتيكا الثانوية العامة: كويس جدا ومفيهوش أسئلة تعجيزية

بصفيحة جاز.. سهير زكي تحرق بدل رقصها لهذا السبب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لحظات مروعة لاصطدم سيارة شرطة بدفع رباعي مسروقة في أمريكا| شاهد

ماذا يحدث للجسم عند تناول بذرة عن طريق الخطأ؟

فيديو صادم.. انهيار راكبة على متن طائرة أمريكية يتسبب في أزمة

بعد شائعة حملها.. ياسمين عبد العزيز تثير الجدل بإطلالة ملفتة

فيديو

هل ظهر قرش جديد؟.. سمكة أثارت رعب رواد الشواطئ في العين السخنة

أثارت الجدل واحتلت التريند.. فتاة أوروبية تمسك يد عمرو دياب.. من تكون؟ |فيديو جراف

استعانت بمصر والجزائر .. روسيا تعلن إنشاء محطة فضاء دولية بحلول 2032

اتخانقوا بالمايوهات.. شجار عنيف وألفاظ بذيئة بين أولاد الذوات في الساحل الشمالي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

نهال علام

نهال علام تكتب : ثورة 30 يونيو

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. 10 سنوات غيرت مستقبل مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ