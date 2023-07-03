إعلان جديد من إيران حول توقيت زيارة رئيسي إلى السعودية

كشف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، أن توقيت زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى السعودية "غير محدد بعد"، مشيرا إلى أن الاستثمار المشترك من أهداف استئناف العلاقات.

وحسب “روسيا اليوم”، قال كنعاني في مؤتمره الصحفي الأسبوعي اليوم الاثنين، إن "توقيت الزيارة غير محدد بعد"، لافتًا إلى أن "الأرضية اللازمة لهذا الأمر متوفرة وتسعى طهران لتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين تناسبا مع العلاقات السياسية".

وأكد "لم يكن مستوى العلاقات التجارية مناسبًا في السابق"، مشددًا على "ضرورة الاستفادة من إمكانات البلدين وطاقاتهما الاقتصادية للنهوض بمستوى العلاقات الاقتصادية".

وفي وقت سابق، أعلن محمد مخبر، النائب الأول للرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، أن رئيسي قبل دعوة العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، لزيارة الرياض.

ونقلت وكالة "مهر" الإيرانية للأنباء عن مخبر، قوله: "دعا الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود الرئيس إبراهيم رئيسي لزيارة الرياض وتم قبول دعوته"، مضيفًا “وفي تقدیري، سوف تحدث أمور جيدة”.

وفي إبريل الماضي، بعث الملك سلمان برسالة دعوة إلى رئيسي لزيارة المملكة العربية السعودية، بعد استئناف العلاقات الثنائية رسميًا بين البلدين.