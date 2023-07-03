عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إعلان جديد من إيران حول توقيت زيارة رئيسي إلى السعودية

إبراهيم رئيسي
إبراهيم رئيسي

كشف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، أن توقيت زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى السعودية "غير محدد بعد"، مشيرا إلى أن الاستثمار المشترك من أهداف استئناف العلاقات.

وحسب “روسيا اليوم”، قال كنعاني في مؤتمره الصحفي الأسبوعي اليوم الاثنين، إن "توقيت الزيارة غير محدد بعد"، لافتًا إلى أن "الأرضية اللازمة لهذا الأمر متوفرة وتسعى طهران لتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين تناسبا مع العلاقات السياسية".

وأكد "لم يكن مستوى العلاقات التجارية مناسبًا في السابق"، مشددًا على "ضرورة الاستفادة من إمكانات البلدين وطاقاتهما الاقتصادية للنهوض بمستوى العلاقات الاقتصادية".

وفي وقت سابق، أعلن محمد مخبر، النائب الأول للرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، أن رئيسي قبل دعوة العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، لزيارة الرياض.

ونقلت وكالة "مهر" الإيرانية للأنباء عن مخبر، قوله: "دعا الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود الرئيس إبراهيم رئيسي لزيارة الرياض وتم قبول دعوته"، مضيفًا “وفي تقدیري، سوف تحدث أمور جيدة”.

وفي إبريل الماضي، بعث الملك سلمان برسالة دعوة إلى رئيسي لزيارة المملكة العربية السعودية، بعد استئناف العلاقات الثنائية رسميًا بين البلدين.

كنعاني الرئيس الإيراني استئناف العلاقات الثنائية إبراهيم رئيسي السعودية الاستثمار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة بطل مسلسل الاختيار .. وتشييع الجنازة من مسجد الحصري

لم يتحمل رحيل والدته.. آخر ما كتبه الفنان الشاب أحمد قنديل قبل وفاته

كشف نبأ مهمًا عن بن شرقي.. شوبير يعلن مفاجأة بشأن طارق حامد

وحش جدا| هجوم عنيف من شوبير على نجم الأهلي بعد التعادل أمام فيوتشر

الفراخ تبدأ من 55 جنيها|مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه الآن بعد العيد

نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس والاسم|التعليم تستعد لإعلانها عبر هذا الرابط

احذر .. بطاقتك الشخصية تغرمك 350 جنيها في هذه الحالات| تفاصيل

قرار مفاجئ من ليفربول يمنح صلاح الضوء الأخضر| هل يرحل أبو مكة؟

ترشيحاتنا

العراق يعلن القبض على 6 من قيادات داعش

أوكرانيا: فاجنر ذراع غير مشروعة لروسيا في الحرب

5 أسابيع من الإضراب عن الطعام| تدهور حاد في صحة نجل القذافي المحتجز بلبنان

نصبت عليهم في فلوس تأشيرات الحج وهربت| سقوط سيدة الساحل بقبضة الأمن

التطبيق بدأ .. زيادة 25% لـ معاش تكافل وكرامة 2023 رسميًا

شاهد| اشتباكات بالرصاص بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال في جنين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مع ارتفاع درجات الحرارة.. نصائح لتجنب الإجهاد والجفاف

احذروا المكملات الغذائية.. وفاة لاعب كمال أجسام شهير

توقف عن تناوله فورا .. الكولا الدايت تسبب الموت المفاجئ

فساتين أثارت الجدل لـ رضوى الشربيني |شاهد

فيديو

سطلانة ريال مدريد.. كيف وصلت الأغنية المصرية الأشهر إلى النادي الملكي| فيديوجراف

الزعل يعمل أكتر من كدة.. القصة الكاملة لفقدان المذيعة أميمة بدري النطق بشكل مفاجئ «فيديوجراف»

ناقد: ياسمين صبري مشروع فتاة أحلام ولكنها لا تملك القدرة على تقديم الكوميديا

حادثة تثير الدهشة والعجب.. جزائري يستعيد بصره وهو ساجد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

نهال علام

نهال علام تكتب : ثورة 30 يونيو

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. 10 سنوات غيرت مستقبل مصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الغرب والأديان السماوية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لبنان والدين العام

د. صابر حارص يكتب: خلاصة الدين كله في الحج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: مشروعك في الصيف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

اﻟﻤﺰﻳﺪ