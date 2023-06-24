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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إيران تبحث مع السعودية تسيير رحلات جوية من 21 مدينة بين البلدين

إيران تبحث مع السعودية
إيران تبحث مع السعودية تسيير رحلات جوية من 21 مدينة

أعلن رئيس منظمة الطيران المدني الإيراني، محمد محمدي بخش، عن مفاوضات مع نظيره السعودي بعد انتهاء مراسم الحج، بهدف تطوير شبكة الرحلات الجوية بين البلدين.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية، اليوم السبت، عن بخش قوله إن مفاوضات واستشارات تُجرى لتسيير رحلات أخرى غير رحلات الحج القائمة حاليا من 21 مدينة بين إيران والسعودية.

وقال بخش إنه دعا نظيره السعودي لزيارة إيران للتوصل إلى نتيجة بخصوص إنشاء الرحلات الجوية وتطوير شبكة الطيران بين البلدين.

وأوضح المسئول الإيراني أن هذه الدعوة تأتي بهدف بحث القضايا المشتركة وطلب مطارات البلاد تسيير رحلات جوية من مختلف مدن إيران إلى السعودية بمشاركة شركات طيران إيرانية.

وأفاد بخش بأن أجندة منظمة الطيران المدني في البلدين تتضمن، إقامة رحلات بين مشهد - جدة، ومشهد - المدينة المنورة تلبية لمطالب المواطنين.

كما أكد رئيس منظمة الطيران المدني الإيراني أن ذلك سيتم بالتعاون مع وزارة الخارجية بعد الانتهاء من موسم الحج في أغسطس المقبل.

يذكر أن إيران والسعودية اتفقتا في مارس الماضي، على إعادة العلاقات بين القوتين الإقليميتين، بعد قطعها عام 2016.

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