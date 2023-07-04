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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رسمياً.. إيران تنضم لمنظمة شنجهاي للتعاون

صدى البلد

أصبحت إيران، اليوم الثلاثاء، عضوا رسميا في منظمة "شنجهاي" للتعاون، بعد موافقة جميع الأعضاء خلال اجتماع رؤساء دول المنظمة اليوم على انضمامها للمنظمة.

وقال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، متحدثا خلال قمة منظمة "شنجهاي للتعاون" عبر تقنية الفيديو، أن العضوية في منظمة شنجهاي للتعاون ستوفر لإيران الشروط اللازمة لتعزيز الأمن وضمان السيادة والتنمية الاقتصادية المستدامة.

وأعلنت نائبة رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان الإيراني، غلام رضا مرحبا، أن انضمام إيران إلى منظمة شنجهاي للتعاون سيسمح لدول المنطقة بتعميق العلاقات الاقتصادية بعيدا عن تأثير الدولار.

ووفقا لـ"روسيا اليوم"، قالت المسؤولة الإيرانية، في حديث لوكالة "نوفوستي" إنه: "ستساعدنا هذه الاتفاقية في إرساء الأسس للعلاقات التجارية السليمة دون تأثير الغرب... والدولار".

وأضافت: "يوجد في منطقتنا كل شيء، يوجد هناك المواد الخام والأسواق غير المستغلة لبيع منتجاتنا.. تساعد منظمة شنجهاي للتعاون في النمو الرائع لاقتصادات بلدان المنطقة وستصبح مفيدة بالنسبة لبلدان المنطقة".

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، قد أكد في مؤتمر صحفي، أمس الاثنين، أن قبول إيران في عضوية منظمة شنجهاي للتعاون سيكون مفيدا للدولة والمنظمة على حد سواء.

وقد أوضح الأمين العام لمنظمة شنجهاي للتعاون، تشانج مينج، أن عضوية إيران الكاملة في منظمة شنجهاي للتعاون ستؤدي إلى ملء التفاعل فيها بمحتوى عملي جديد وفتح آفاق واسعة.

وقال تشانج مينج، في حديث لوكالة "نوفوستي": "أنا متأكد من أن عضوية إيران الكاملة ستمنح التعاون في إطار منظمة شنجهاي للتعاون محتوى عمليا جديدا في مختلف المجالات وستفتح آفاقا واسعة".

ولفت إلى أنه يقيم تقييما عاليا الجهود الإيرانية الهادفة إلى تنفيذ الإجراءات الداخلية المتعلقة بالانضمام إلى المنظمة ويؤيد المشاركة البناءة والفعالة لهذه الدولة في جدول أعمال المنظمة.

وأفادت وزارة الخارجية الهندية، سابقا، بأن القمة الـ23 لمجلس رؤساء دول منظمة شنغهاي للتعاون ستعقد عبر الفيديو في 4 يوليو الجاري. ومن المتوقع أن تتم في هذا الاجتماع الموافقة على عضوية إيران الكاملة في المنظمة.

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