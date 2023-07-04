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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل طاجن الفول في الفرن

طاجن الفول
طاجن الفول

يعد طاجن الفول من ألذ الوصفات التى يمكن استخدام هذه الأكلة الاقتصادية في إعدادها وتمنح الجسم فوائد عجيجة فيعرف الفول بأنه من أغنى النباتات بالعناصر الغذائية .

نعرض لكم طريقة عمل طاجن الفول فى الفرن بمذاق شهي من خلال خطوات الشيف نجلاء الشرشابي صاحبة برنامج على قد الإيد

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مقادير طاجن الفول 
فول مدمس 
فلفل رومى أخضر 
بصل 
طماطم 
كمون ناعم 
سمنة
بيض 
ملح 
بقدونس مفروم 
فلفل أسود

طريقة عمل طاجن الفول فى الفرن 
* فى طاسة بها سمنة شوحى البصل مع الملح والفلفل الأسود وشرائح الفلفل والطماطم والكمون والبقدونس وضيفى الفول وقلبى 

*ضعي خليط الفول فى طاجن ثم ضيفى البيض عيون ورشى على الوجه الفلفل الأسود وأدخلى الطاجن الفرن حتى النضج ويقدم

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