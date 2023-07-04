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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد أزمة منظمة الحفل.. أحمد سعد: أنا بحترم المرأة التونسية

أحمد سعد
أحمد سعد

أكد الفنان أحمد سعد، أنه يحترم المرأة وإنه لم يكن يقصد الإساءة عما بدر منه في حفل تونس الأخير.

 

وقال أحمد سعد، في تصريحات للإذاعة التونسية: “أنا بحترم المرأة التونسية ولا عاش ولا كان اللي يغلط فيها، وعندنا الفنانات التوانسة لما بيتكلموا في أي مهرجان إحنا بنقعد ونسمع ونستفاد من الأديبات والآنسات التونسيات، والسيدة التونسية متعملش الحاجات اللي حصلتلي، ومتشتمش واحد جاي ضيف وتقوله أنت فنان مش محترم”.

 

وتابع: “روحت الحفلة ملقتش العربية مستنياني وصديق ليا هو اللي جابلي العربية وداني المهرجان، ولما روحت المهرجان ومكتوب في العقد بتاعي أني معملش لقاءات صحفية، ومكتوب في العقد كدا لأن المؤتمر الصحفي لازم يكون له مكان آمن داخل المسرح ولازم يكون غرفة مخصصة”.

 

كما أضاف: “أنا مكنش ليا غرفة أصلا داخل المسرح، أنا دخلت المسرح وعارف إني كدا كدا هكون موجود في قرطاج وفيه مؤتمر صحفي هناك منتظم، ومحصلش إني كنت متفق إني هعمل لقاءات”.

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يذكر أن قال ماهر الهمامي، نقيب الموسيقيين التونسي، إن أحمد سعد فنان قدير وكبير ونقابة الموسيقيين التونسية تكن له كل الاحترام والتقدير، وهو فنان له كل الاحترام وله شعبية قوية وكبيرة في تونس، ومن الصعب أن يُعجب الجمهور التونسي بفنان عربي.


وأضاف "الهمامي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، في برنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن الأزمة التي حدثت مع أحمد سعد كان سببها الكلمة التي قالها بكل تلقائية في آخر الندوة الصحفية، والتي لم يكن يصح أن تصدر منه على الإطلاق، وكان من الطبيعي أن يساند منظمة الحفل، باعتبارها سيدة تونسية عربية تتحدث على أراضي دولتها.

أحمد سعد الفنان أحمد سعد مهرجان قرطاج الهمامي

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