عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وزير الرياضة يهنئ المنتخب لتأهله إلى أولمبياد باريس والصعود لنهائي أمم أفريقيا

وزير الرياضة يهنىء
وزير الرياضة يهنىء ميكالي

ثمّن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، خلال تواصله مع بعثة المنتخب، الفوز الذي حققه المنتخب الأوليمبي لكرة القدم علي المنتخب الغيني، بهدف مقابل لا شيء للاعب محمد شحاته، وذلك في نصف نهائي أمم أفريقيا تحت 23 عام والمؤهلة لأوليمبياد باريس.

 

وقال الدكتور أشرف صبحي موجهًا رسالته للاعبي وجهاز المنتخب: "يسعدني أن أنقل لكم تهنئة القيادة السياسية، التي طالما تعتبر الرياضة والرياضيين أمنًا قوميًا، وتدعم دائمًا الرياضة المصرية في مختلف المحافل والأصعدة، كما يسرني أن أنقل لكم تهنئة كل أسرة الرياضة المصرية، لتأهلكم للأوليمبياد والوصول للمباراة النهائية، وأن شاء الله يتحقق اللقب القاري".

 

وأكد وزير الشباب والرياضة، أنه بفضل التخطيط العلمي والإستراتيجية التى يتم العمل وفقا لها مع المنتخبات الوطنية، فضلًا عن توفير كل سُبل الدعم لها، أصبحت الرياضة المصرية تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق إنجازات غير مسبوقة على المستوى العالمي.

 

وأشار الوزير إلي الدعم الذى تقدمه الوزارة إلى كافة الاتحادات الرياضية لتنفيذ برامجها، وإعداد اللاعبين واللاعبات لمختلف المنافسات، فى ضوء سياسة الوزارة نحو استدامة الانجازات التى تشهدها الرياضة المصرية خلال الآونة الراهنة.

 

وطالب الوزير اللاعبين بمواصلة الأداء القوي وتحقيق لقب البطولة، وتقديم أداءً يليق بكرة القدم المصرية، وبذل كل المجهود من أجل الفوز في مبارياتهم بالأولمبياد وتحقيق نتائج إيجابية، مشيرًا أن المنتخب الأوليمبي تقف خلفه الدولة المصرية كلها وتدعمه.


ولفت وزير الشباب والرياضة، إلي أن الدولة المصرية من خلال الوزارة وكافة الجهات المعنية ستعمل علي تذليل كل العقبات التي قد تواجه الفريق، أو التي قد تظهر في المستقبل، وذلك من أجل تقديم نتائج إيجابية بالأولمبياد، حيث أن منتخبنا لا يسعي للتمثيل المشرف ولكن الميدالية هي طموحهم.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موقف “بانون”| كولر يطيح بلاعب جديد من الأهلي.. قائمة الراحلين أحدهم بـ8 ملايين دولار

الأهلي ينهي أولى صفقاته الصيفية| تعرف عليها

الخطيب أصدر فرمانه| هذان اللاعبان لن يرتديا قميص الأهلي.. لماذا؟

السفارة الأمريكية تعلن عن وظيفة بمرتب 472 ألف جنيه

القتل العمد .. المتحدث العسكري: إحالة صاحب واقعة دهس سيدة بالقاهرة الجديدة إلى المحكمة العسكرية للجنايات

هبوط عنيف في أسعار الأرز.. اعرف الكيلو بكام في المحال التجارية

باى باى ميدو والغندور .. قرار عاجل فى الزمالك يثير الدهشة قبل نهاية الموسم

إلي أولمبياد باريس.. المنتخب الأولمبي يهزم غينيا بهدف ويتأهل لنهائي أمم إفريقيا

ترشيحاتنا

جيش الاحتلال يكشف عما حققه بعد يومين من العدوان على جنين

الصين تدين حادثة حرق المصحف.. وترفض ظاهرة الإسلاموفوبيا

بطلب من الإمارات.. اجتماع عاجل لمجلس الأمن بشأن العدوان الإسرائيلي على جنين

وزير الرياضة يهنئ المنتخب لتأهله إلى أولمبياد باريس والصعود لنهائي أمم أفريقيا

زلزال بقوة 4.9 ريختر يضرب روسيا

حكم الخروج من المسجد بعد الأذان وقبل الصلاة .. آراء الفقهاء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحذير: أدوية شهيرة تدمر الحياة حتى بعد التوقف عنه|طبيبة ضحية لها

محمد الشناوي على أعتاب الخروج من الأهلي.. وحارس عالمي يهدد مسيرة احترافه (إيه الحكاية)

تحذير لهؤلاء الأشخاص من تناول الآيس كريم.. هل أنت منهم ؟

4 أعراض شائعة تدل على الإصابة بالسرطان.. اعرفها

فيديو

بالأسماء.. خريطة صفقات الأهلي في صيف 2023

فرمان الخطيب.. رحيل 3 لاعبين وموقف إمام عاشور من الانضمام للأهلي

زجاجة المياه بـ 200 جنيه في الساحل | أول رد رسمي على الأسعار

عاجل.. توجيه تهمة القتل العمد لمرتكب واقعة الدهس بالقاهرة الجديدة| تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

نهال علام

نهال علام تكتب : ثورة 30 يونيو

اﻟﻤﺰﻳﺪ