عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

ظاهرة النينيو| تحذير عاجل من الأرصاد العالمية.. السنوات المقبلة أشد حرارة

ظاهرة النينيو
ظاهرة النينيو

أطلقت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، تحذيرات جديدة من ظاهرة النينيو المناخية، وذلك بسبب تطورات ظاهرة النينيو في المناطق الاستوائية في المحيط الهادئ للمرة الأولى منذ سبع سنوات، موضحة أن ظاهرة النينيو تمهد الطريق لحدوث ارتفاع محتمل في درجات الحرارة العالمية وأنماط الطقس والمناخ المضطربة.

ظاهرة النينيو

ما هي ظاهرة النينيو؟

ظاهرة النينيو، تحدث عادة في المتوسط كل سنتين إلى سبع سنوات، وفقا لما أوضحته منظمة الصحة العالمية، فيما تستمر النوبات عادةً من تسعة إلى 12 شهرًا، النينيو نمط مناخي يحدث بشكل طبيعي مرتبط بارتفاع درجات حرارة سطح المحيط في وسط وشرق المحيط الهادئ الاستوائي.

ويصاحب تلك الظاهرة موجات مناخية عكسية، ففي الوقت الذي تقترن فيه ظاهرة النينيو بزيادة هطول الأمطار في أجزاء من المناطق الجنوبية في أمريكا الجنوبية وجنوب الولايات المتحدة والقرن الأفريقي ووسط آسيا، يحدث العكس في أستراليا وإندونيسيا وأجزاء من المناطق الجنوبية من آسيا وأمريكا الوسطى والمناطق الشمالية من أمريكا الجنوبية، حيث تتعرض تلك المناطق لموجات جفاف شديدة.

العظمى بالقاهرة 36.. الأرصاد: استمرار ارتفاع درجات الحرارة.. فيديو

الأرصاد تكشف مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة

ظاهرة النينيو تجعل درجات الحرارة تحطم أرقام قياسية

وقال البروفيسور بيتيري تالاس، الأمين العام للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، إن ظاهرة النينيو سيزيد كثيراً من احتمال تحطيم الأرقام القياسية لدرجات الحرارة وإحداث المزيد من الحرارة الشديدة في أجزاء كثيرة من العالم وفي المحيطات.

وأضافت المنظمة العالمية للأرصاد أن ظاهرة النينيو تحدث في المتوسط كل عامين إلى 7 أعوام، وتستمر النوبات عادةً من 9 إلى 12 شهراً، مشيرة إلى أنها نمط مناخي يحدث بشكل طبيعي ويقترن بارتفاع درجات حرارة سطح المحيط وسط وشرق المناطق الاستوائية في المحيط الهادئ، ولكنه يحدث في سياق تغير مناخي ناجم عن الأنشطة البشرية.

السنوات المقبلة هي الأشد حرارة بسبب النينيو

وتوقع تقرير صادر عن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أن هناك احتمالاً بنسبة 98% بأن تكون سنة واحدة على الأقل من السنوات الخمس المقبلة، وفترة السنوات الخمس ككل، هي الأدفأ على الإطلاق، محطمة بذلك الرقم القياسي المسجل في عام 2016 عندما كانت ظاهرة النينيو قوية بشكل استثنائي.

وتقترن ظاهرة النينيو عادة بزيادة هطول الأمطار في أجزاء من المناطق الجنوبية في أمريكا الجنوبية وجنوب الولايات المتحدة والقرن الأفريقي ووسط آسيا، كما تتسبب في حدوث موجات جفاف شديدة فوق أستراليا وإندونيسيا وأجزاء من المناطق الجنوبية من آسيا وأمريكا الوسطى والمناطق الشمالية من أمريكا الجنوبية.

ظاهرة النينيو 

ظاهرة النينيو والأعاصير

وخلال فصل الصيف الشمالي، يمكن لمياه النينيو الدافئة أن تغذي الأعاصير في وسط شرق المحيط الهادئ، بينما يمكن أن تعيق تكوين الأعاصير في حوض المحيط الأطلسي.

ونظراً لأن درجات حرارة سطح البحر الأكثر دفئاً من المتوسط يتم التنبؤ بها فوق المناطق المحيطية، فإنها تسهم في التنبؤ على نطاق واسع بدرجات حرارة أعلى من المعتاد فوق مناطق اليابسة، ومن المتوقع حدوث شذوذ موجب في درجات الحرارة على جميع مناطق اليابسة في نصف الكرة الشمالي.

ظاهرة النينيو النينيو ظاهرة النينيو والأعاصير السنوات المقبلة هي الأشد حرارة بسبب النينيو ظاهرة النينيو تجعل درجات الحرارة تحطم أرقام قياسية ما هي ظاهرة النينيو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تفوق تكتيكيا.. ملخص فوز وهدف المنتخب الأولمبي أمام غينيا

موقف “بانون”| كولر يطيح بلاعب جديد من الأهلي.. قائمة الراحلين أحدهم بـ8 ملايين دولار

الخطيب أصدر فرمانه| هذان اللاعبان لن يرتديا قميص الأهلي.. لماذا؟

الأهلي ينهي أولى صفقاته الصيفية| تعرف عليها

عبر "نسك".. السعودية تعلن البدء في إصدار التأشيرات الإلكترونية لـ العمرة |تفاصيل

رسائل العربي وزكي فضحت تهديدهما لطالبة بفيديوهات وصور مخلة.. نص المحادثات

القتل العمد .. المتحدث العسكري: إحالة صاحب واقعة دهس سيدة بالقاهرة الجديدة إلى المحكمة العسكرية للجنايات

باى باى ميدو والغندور .. قرار عاجل فى الزمالك يثير الدهشة قبل نهاية الموسم

موضوعات متعلقة

قرار عاجل من الرئيس بشأن التعويم .. والسيسي : لو خُفت كان زمان البلد عايشة في خراب ودمار

حصاد "الوزارة" في 7 أيام.. بالإنفوجراف .."العمل" تُصدر تقريراً بشأن مشاركتها في فعاليات مؤتمر العمل الدولي بجنيف بحضور 187 دولة حول العالم

البترول والغاز والثروة المعدنية.. 9 سنوات من التحديات إلى الانطلاق

9 سنوات من الإنجازات| الزراعة تستحوذ على نصيب الأسد من مشروعات السيسي

تقرير برلماني يطالب الحكومة بوضع خطة تفصيلية بشأن الإطار العام لإصلاح بيئة الاستثمار

الأضحية وشروطها وكيفية توزيعها وعمرها ومن تجب عليهم.. اعرف جميع أحكامها

9 سنوات من حكم السيسي.. طفرة في العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي

القاهرة تَحتضن ممثلو حكومات وأصحاب أعمال وعمال 21 دولة بمؤتمر العمل العربي.. وزير القوى العاملة يبحث مع الوزراء العرب مشروعات التعاون وتبادل الخبرات

ترشيحاتنا

«تويتر» تضع حدًا لعدد التغريدات الممكن للمستخدمين قراءتها في اليوم الواحد.. تفاصيل

مقابلة الوداع.. حسام حسني يكشف آخر لقاء لـ علاء عبدالخالق مع أصدقائه

اليوم .. طلاب العلمي بالثانوية الأزهرية يؤدون امتحان البلاغة

نداء عاجل من السعودية لإيران بشأن حقل غاز الدرة المشترك مع الكويت

أخبار التوك شو| ضياء رشوان: الحوار الوطني عقد نحو 50 جلسة خلال 4 أسابيع.. وتراجع غير مسبوق في سعر جرام الذهب عيار 21

الهدوء يسيطر على أسعار الذهب اليوم وهذا ثمن عيار 21 الآن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ظاهرة النينيو| تحذير عاجل من الأرصاد العالمية.. السنوات المقبلة أشد حرارة

الاستحمام.. هاني الناظر يوضح أفضل الطرق لمواجهة درجة الحرارة العالية

أفضل من الجاهزة.. طريقة عمل اللانشون بمرقة اللحمة

بـ4 ملايين دولار.. حكاية البقرة الأغلى في العالم.. بتاكل ايه؟

فيديو

بالأسماء.. خريطة صفقات الأهلي في صيف 2023

فرمان الخطيب.. رحيل 3 لاعبين وموقف إمام عاشور من الانضمام للأهلي

زجاجة المياه بـ 200 جنيه في الساحل | أول رد رسمي على الأسعار

عاجل.. توجيه تهمة القتل العمد لمرتكب واقعة الدهس بالقاهرة الجديدة| تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

اﻟﻤﺰﻳﺪ