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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الأرصاد تكشف مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة

حالة الطقس
حالة الطقس

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس خلال الساعات المقبلة، مشيرا إلى أن درجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام بحوالي درجة إلى 2 درجة.

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أعلى من المعدلات الطبيعية.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الجو لنهاية الأسبوع


وأضافت "عضو المركز الإعلامي بالهيئة الأرصاد الجوية"، في تصريحات تليفزيونية للتلفزيون المصري، اليوم الثلاثاء، أن العظمى على القاهرة الكبرى ما بين 35 درجة مئوية إلى 36 درجة مئوية نهارا، ومع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة في أغلب المحافظات، فإننا سنشعر بالمزيد من ارتفاع درجات الحرارة عن القيم المعلنة، وسيكون هناك زيادة لفترات سطوع أشعة الشمس في أغلب المحافظات.

وتابعت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة الأرصاد الجوية، أن : "الطقس في فترة النهار حار رطب على المناطق الشمالية مثل السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى، وطقس شديد الحرارة على المناطق الجنوبية، شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء خلال فترات النهار".

 

حالة الطقس

 

وأكملت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة الأرصاد الجوية، أن "خلال فترات الليل ومع غياب أشعة الشمس، سيحدث انخفاضا في درجات الحرارة والأجواء ستكون معتدلة في أغلب أنحاء الجمهورية.

وتابعت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة الأرصاد الجوية،  أن بخاصة مع وجود نشاط نسبي للرياح في أغلب المحافظات سيساعد بشكل كبير على تلطيف الأجواء وعدم الإحساس بنسب الرطوبة في فترات الليل".
 


 

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