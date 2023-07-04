الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد ضحايا جنين إلى 12 شهيدا ونحو 140 جريحا

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم الثلاثاء، باستشهاد مواطن فلسطيني جراء عدوان الاحتلال على جنين، ما يرفع عدد الشهداء إلى ١٢ شهيداً، ونحو 140 جريح، بينهم 30 بحالة خطيرة.

وقالت وسائل الإعلام الفلسطينية إن طائرات الاحتلال، شنت غارة جوية قرب المقبرة في الحارة الشرقية بمدينة جنين، ما أسفر عن استشهاد مواطن وإصابة عدد آخر في المكان.

وفي وقت سابق، أصيب 5 فلسطينيين، خلال مواجهات عنيفة اندلعت مع قوات الاحتلال على مدخل بلدة كفر دان، غرب جنين، فيما تواصلت المواجهات في مدينة جنين ومخيمها، وفي قرية مثلث الشهداء جنوبا .

وقالت وسائل الإعلام الفلسطينية إن 4 فلسطينيين بينهم طفل من كفر دان أصيبوا خلال المواجهات مع قوات الاحتلال، بالرصاص الحي والشظايا والرصاص المعدني المغلف بالمطاط، بينما أصيب خامس من بلدة اليامون بالرصاص الحي في ظهره، خلال المواجهات التي اندلعت على مدخل كفر دان، فيما اندلعت مواجهات مماثلة في قرية مثلث الشهداء جنوب جني،ن دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.