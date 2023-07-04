شباب بلوزداد بطلًا للدوري الجزائري للمرة الرابعة تواليًا

توج شباب بلوزداد بلقب الدوري الجزائري، بتعادله السلبي مع مضيفه النادي الرياضي القسنطيني اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات السابعة والعشرين من المسابقة.

ورفع شباب بلوزداد رصيده إلى 58 نقطة، مقابل 47 نقطة للنادي الرياضي القسنطيني الذي اقترب من حسم المركز الثاني والمشاركة في النسخة المقبلة لدوري أبطال إفريقيا، قبل ثلاث جولات من نهاية الموسم.

ويُعد ذلك التتويج العاشر لشباب بلوزداد بعد أعوام 1965 و1966 و1969 و1970 و2000 و2001 و2020 و2021 و2022، والرابعة تواليًا، وهو أكثر الفرق المُتوجة باللقب.

وفي بقية المباريات، فاز نادي اتليتيك بارادو على ضيفه وجاره مولودية الجزائر بهدف نظيف ، وضمن مولودية البيض البقاء بدوري الأضواء أثر فوزه على ضيفه جمعية أولمبي الشلف بثنائية نظيفة وبذات النتيجة، تغلب شبيبة الساورة على مضيفه هلال شلغوم العيد.