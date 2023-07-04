منى عبد الغني تبكي على الهواء بعد حديثها عن الراحل علاء عبد الخالق|فيديو

‏تأثرت الفنانة منى عبد الغني وبكت على الهواء أثناء حديثها عن الفنان الراحل علاء عبد الخالق وعن ذكرياتهم وهم طلبة في معهد الموسيقى العربية وفي الثانوية.



‏وقالت الفنانة منى عبد الغني خلال مداخلة هاتفية لها مع الإعلامي "رامي رضوان"، في برنامج "مساء dmc"، المذاع عبر فضائية "dmc"، أن علاقتها بالفنان الراحل علاء عبد الخالق بدأت منذ فترة كبيرة قبل الشهرة منذ أن كانا معا في معهد الموسيقى العربية وفي الثانوية عندما كانا مجرد طلبة.

الراحل علاء عبد الخالق

وتابعت أنه من قدمها إلى الفنان عمار الشريعي وكان لهم ذكريات كثيره في الرحلات، وأهلم عائلة واحدة وبينهم ذكريات كثيره رائعة.