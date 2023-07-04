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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أنوشكا: علاء عبد الخالق كان يحب كل الناس وطيب لأبعد الحدود

الفنانة أنوشكا
الفنانة أنوشكا

‏قالت الفنانة أنوشكا، إن علاقتها بالفنان الراحل علاء عبد الخالق علاقة زمالة، وأنهما لم يعملا معا لكنهما كانا يتلاقا في الحفلات التي يكون بها 7 أو 8 فنانين وكان حريص على إلقاء التحية على كافة الفنانين الموجودين في الحفلة.

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‏وتابعت أنوشكا خلال مداخلة هاتفية لها في برنامج "الحياة اليوم"، تقديم الإعلامي "مصطفى شردي"، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن سيرة الراحل علاء عبد الخالق عطرة طيبة وكان شخصا محترم وطيب جدا لأبعد الحدود واسمه دائما سيكون مقترن بطيبة القلب وكان إنسان خلوق وهادئ.

 

يحب كل الناس


‏وأضافت أنوشكا أن علاء عبد الخالق عمره ما غار من أحد وكان يحب كل الناس ولا يحب المشاكل وكان شخص راقي ومبتسم دائما وليس لديه أي غيرة أو حقد.

علاء عبد الخالق الفنانة انوشكا مصطفى شردي الحياة انوشكا

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