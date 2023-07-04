3.6 مليار جنيه الضرائب والرسوم المحصلة بجمارك السخنة خلال يونيو 2023

أفرجت الإدارة العامة لجمارك السخنة خلال شهر يونيو 2023 عن مشمول 7275 شهادة جمركية وارد نهائى بإجمالى 17059 حاوية وكان أغلب البضائع الواردة عبارة عن مستلزمات إنتاج للمصانع ( مكونات تكييف - ثلاجات -مراوح - أقمشة - خيوط ) وقطع غيار سيارات وإكسسوار للهواتف المحمولة واكسسوار حريمى ولعب الأطفال .

وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن هذه الشهادات الواردة خلال شهر يونيو الماضي 847 مليون و 362 ألف جنيه بينما بلغ إجمالى ضرائب القيمة المضافة والأرباح التجارية والصناعية والرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات حوالى 2 مليار و 800 مليون و768 ألف جنيه .

كما بلغ عدد الشهادات الجمركية التى تم تصدير مشمولها من خلال جمارك السخنة فى شهر يونيو الماضي 1334 شهادة صادر بعدد 17324 حاوية ، بقيمة إجمالية 6 مليار و 891 مليون و 13 ألف جنيه وتم تحصيل رسوم الصادر عن بعض الشهادات المصدرة بمبلغ 15 مليون و 801 ألف جنيه ، كانت أغلب الأصناف المصدرة عبارة عن ( دريس برسيم - رخام - رمال - فوسفات - فايبر جلاس ).

وبذلك يكون إجمالى الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك السخنة خلال شهر يونيو 2023 حوالى 3 مليار و 648 مليون و 130 ألف جنيه .