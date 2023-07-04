عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

3.6 مليار جنيه الضرائب والرسوم المحصلة بجمارك السخنة خلال يونيو 2023

صدى البلد

أفرجت الإدارة العامة لجمارك السخنة خلال شهر يونيو 2023 عن مشمول 7275 شهادة جمركية وارد نهائى بإجمالى 17059 حاوية وكان أغلب البضائع الواردة عبارة عن مستلزمات إنتاج للمصانع ( مكونات تكييف - ثلاجات -مراوح - أقمشة - خيوط ) وقطع غيار سيارات وإكسسوار للهواتف المحمولة واكسسوار حريمى ولعب الأطفال .

txt

مصلحة الضرائب: الربط مع الجمارك في إطار التحول الرقمي وحصر المجتمع الضريبي

txt

أداء إيجابي من المستثمرين.. البورصة المصرية تربح 113 مليار جنيه خلال شهر

وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن هذه الشهادات الواردة خلال شهر يونيو الماضي 847 مليون و 362 ألف جنيه بينما بلغ إجمالى ضرائب القيمة المضافة والأرباح التجارية والصناعية والرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات حوالى 2 مليار و 800 مليون و768 ألف جنيه .

كما بلغ عدد الشهادات الجمركية التى تم تصدير مشمولها من خلال جمارك السخنة فى شهر يونيو الماضي 1334 شهادة صادر بعدد 17324 حاوية ، بقيمة إجمالية 6 مليار و 891 مليون و 13 ألف جنيه وتم تحصيل رسوم الصادر عن بعض الشهادات المصدرة بمبلغ 15 مليون و 801 ألف جنيه ، كانت أغلب الأصناف المصدرة عبارة عن ( دريس برسيم - رخام - رمال - فوسفات - فايبر جلاس ).

وبذلك يكون إجمالى الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك السخنة خلال شهر يونيو 2023 حوالى 3 مليار و 648 مليون و 130 ألف جنيه .

الجمارك الإفراج الجمركي جمارك السويس الرسوم الجمركية جمارك السخنة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تفوق تكتيكيا.. ملخص فوز وهدف المنتخب الأولمبي أمام غينيا

موقف “بانون”| كولر يطيح بلاعب جديد من الأهلي.. قائمة الراحلين أحدهم بـ8 ملايين دولار

الخطيب أصدر فرمانه| هذان اللاعبان لن يرتديا قميص الأهلي.. لماذا؟

الأهلي ينهي أولى صفقاته الصيفية| تعرف عليها

عبر "نسك".. السعودية تعلن البدء في إصدار التأشيرات الإلكترونية لـ العمرة |تفاصيل

رسائل العربي وزكي فضحت تهديدهما لطالبة بفيديوهات وصور مخلة.. نص المحادثات

القتل العمد .. المتحدث العسكري: إحالة صاحب واقعة دهس سيدة بالقاهرة الجديدة إلى المحكمة العسكرية للجنايات

باى باى ميدو والغندور .. قرار عاجل فى الزمالك يثير الدهشة قبل نهاية الموسم

ترشيحاتنا

نداء عاجل من السعودية لإيران بشأن حقل غاز الدرة المشترك مع الكويت

أخبار التوك شو| ضياء رشوان: الحوار الوطني عقد نحو 50 جلسة خلال 4 أسابيع.. وتراجع غير مسبوق في سعر جرام الذهب عيار 21

الهدوء يسيطر على أسعار الذهب اليوم وهذا ثمن عيار 21 الآن

إصابة ضابط إسرائيلي خلال تدريب في قاعدة عسكرية

أسعار نيسان سنترا 2024 الجديدة في مصر

خصم 32% على جوال موتورولا Moto بالإمارات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ظاهرة النينيو| تحذير عاجل من الأرصاد العالمية.. السنوات المقبلة أشد حرارة

الاستحمام.. هاني الناظر يوضح أفضل الطرق لمواجهة درجة الحرارة العالية

أفضل من الجاهزة.. طريقة عمل اللانشون بمرقة اللحمة

بـ4 ملايين دولار.. حكاية البقرة الأغلى في العالم.. بتاكل ايه؟

فيديو

بالأسماء.. خريطة صفقات الأهلي في صيف 2023

فرمان الخطيب.. رحيل 3 لاعبين وموقف إمام عاشور من الانضمام للأهلي

زجاجة المياه بـ 200 جنيه في الساحل | أول رد رسمي على الأسعار

عاجل.. توجيه تهمة القتل العمد لمرتكب واقعة الدهس بالقاهرة الجديدة| تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

اﻟﻤﺰﻳﺪ