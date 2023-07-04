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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أداء إيجابي من المستثمرين.. البورصة المصرية تربح 113 مليار جنيه خلال شهر

صدى البلد

ارتفعت البورصة المصرية ارتفاع جماعي لمؤشراتها خلال تعاملات شهر يونيو الماضي “يونيو 2023”، وسط أداء إيجابي من جانب المستثمرين.

وصعد المؤشر الرئيسي لـ البورصة المصرية "إيجي إكس 30" المحدد النسب لأكبر 30 سهما مقيد بالبورصة  بنسبة 7.59% ليغلق عند مستوى 17665.29 نقطة.

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وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 25.96% ليغلق عند مستوى 3535.71 نقطة.

وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 23.86% ليغلق عند مستوى 5242.31 نقطة.

وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 9.58% ليغلق عند مستوى 21419.03 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 59.88% ليغلق عند مستوى 5361.91 نقطة.

ربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 113 مليار جنيه خلال شهر يونيو المنتهى، ليغلق عند مستوى 1.162 تريليون جنيه، بنسبة نمو 10.8%.

واليوم الثلاثاء، البورصة المصرية، انهت تعاملات أولى جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين العرب، وسط تداولات بلغت 1.5 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 8 مليارات جنيه عند مستوى 1.154 تريليون جنيه.

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