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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

سيدة عراقية تلد 4 توائم بعد 15 عاما من العقم

سيدة تلد ٤ توائم
سيدة تلد ٤ توائم

شهدت محافظة دهوك العراقية حدث هز مواقع التواصل الاجتماعي بعد إعلان ميلاد 4 اطفال لسيدة عانت من العقم لمدة زادت عن 15 عاما. 
 

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واحتفلت الأسرة العراقية بولادة 4 توائم (اثنين ذكور واثنين إناث) بعد انتظار دام 15 عاماً، كما اكد الطبيب على ان حالة الأم أصبحت مستقرة وتتعافى بشكل منتظم، بينما واجه الأطفال بعد المشكلات الصحية خلال الساعات الأولى من الولادة.


وذكر الطاقم الطبي بأن المرأة أنجبت التوائم الأربعة بعد معاناة مع العقم، مؤكدة أن أوزان التوائم الأربعة كانت قليلة مقارنة بالأطفال الحديثي الولادة، إلا أن حالتهم جيدة الآن وستصبح أكثر استقرارًا مع مرور الوقت.

وانتشر الخبر كالنار في الهشيم على التواصل الاجتماعي كما انهالت التعليقات المتعجبة داعية لهم بالرزق وطول الحياة والسعادة للزوجين. 

 

العقم دهوك أطفال

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