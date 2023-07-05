متزوجة عرفيًا|القبض على سيدة بالغردقة تروي قصة وفاة توأمها بالغاز وتكشف تفاصيل صادمة

في حادثة مروعة هزت مدينة الغردقة، تم القبض على سيدة بعد ادعائها وفاة طفلتيها التوأم الرضيعتين بسبب تسرب الغاز، وما أثار اهتمام السلطات هو عدم قدرتها على تقديم شهادات ميلاد للتوأم منذ ولادتهما، وذلك بسبب زواجها عرفيًا.

وعلى الرغم من محاولة الأم تبرير وفاة التوأم بسبب تسرب الغاز، إلا أن التحقيقات الأولية أظهرت شيئًا مروعًا، حيث تبين من الفحص الطبي الأولي أن الجثتين تحملان آثارًا واضحة للخنق في منطقة الرقبة، مما يشير إلى احتمال وجود جريمة قتل.

بعد استجوابها من قبل الأجهزة الأمنية، اعترفت الأم بتفاصيل مروعة، مؤكدة أنها تزوجت عرفيًا منذ 5 سنوات من شاب، وبعد عام واحد من زواجهما عرفيًا، رزقت بتوأم رائع هما الطفلتان الرضيعتان.

ومن ثم، تم وضع الجثتين في ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى الغردقة العام، بتصرف من النيابة العامة التي تولت المسئولية، وتم تحرير محضر بالواقعة وأُبلغت النيابة العامة للبدء في التحقيقات.

وتظل التحقيقات جارية، حيث ستعمل النيابة العامة بكل حزم للكشف عن الحقيقة الكاملة وتقديم العدالة للتوأم البريء الذي فقد حياته في ظروف مروعة.