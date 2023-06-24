التحقيق مع اليوتيوبر شادي سرور بتهمة إصابة 3 أشخاص في الغردقة

تحقق نيابة الغردقة بالبحر الأحمر، اليوم السبت، مع اليوتيوبر شادي سرور، في واقعة إصابة 3 أشخاص، إثر اصطدام سيارته بالمجني عليهم على طريق المطار بمنطقة مبارك.

وكانت أجهزة الأمن تمكنت من إلقاء القبض علي شادي سرور بعد تحرير محضر بالحادث.

تلقت أجهزة الأمن بالبحر الأحمر، إخطارا بتصادم سيارة ملاكي بسيارة أخري، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسم، وتبين من التحريات الأولية أن سائق السيارة الملاكي المتسببة في الحادث اليوتيوبر شادي سرور وتحرر محضر بالحادث وتم إحالة المتهم إلى النيابة لاستكمال التحقيقات حول الحادث.

يذكر أن شادي سرور يتابعه ما يقرب من 6.5 مليون شخص على قناته الرسمية بموقع «يوتيوب»، وحققت قناته شعبية كبيرة منذ انطلاقها.