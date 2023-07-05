بعد حمدي فتحي.. لاعب جديد يرحل عن صفوف الأهلي رسميا

أعلن نادي بوليفار البوليفي، عودة مهاجمه البرازيلي برونو سافيو، لاعب النادي الأهلي، مرة أخرى خلال الميركاتو الصيفي.

وكان سافيو قد انضم إلى صفوف فريق الأهلي خلال الصيف الماضي، ولعب سافيو مع الأهلي 18 مباراة وسجل هدفين في مرمى الزمالك ببطولة كأس السوبر المصري وغزل المحلة بالدوري وصنع 3 أهداف لزملائه.

ونشر الحساب الرسمي لنادي بوليفار البوليفي، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك” صورة اللاعب بقميص الفريق معلناً عودته مرة أخرى.

ثاني الراحلين عن الأهلي

يُذكر أن برونو سافيو ثاني الراحلين عن النادي الأهلي بعد حمدي فتحي، الذي انتقل إلى الوكرة القطري.