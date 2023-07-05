شاف الموت بعينه..عملية زراعة وجه ويدين لشاب أمريكي تشعل مواقع التواصل

عادت للانتشار على مواقع التواصل الاجتماعي صور لشاب عاش فترة استثنائية بعد اجرائه عملية زراعة وجه ويدين بسبب إصابته بحروق جسيمة في جسده.





وبحسب ما كانت قد ذكرته وكالة “سي إن إن ” الأمريكية منذ اجراء العملية التي تمت عام 2020 تعتبر هي الأولى في العالم من نوعها، كما نجحت العملية ومارس الشاب حياته بشكل أفضل.

وأجرى أطباء في ولاية نيويورك الأمريكية أول عملية زراعة لوجه ويدين في العالم، لشاب يبلغ من العمر 24 عاما، بينما كان المتبرع يبلغ 48 عامًا.

أصيب الشاب الأمريكي جو ديمو البالغ من العمر وقتها 24 عاما، بحروق من الدرجة الثالثة في 80 في المائة من جسده وبُترت أطراف أصابعه بعد تحطم سيارته دودج تشالنجر واشتعلت فيها النيران في يوليو 2018. حسب "الديلي إكسبريس".

وخضع الشاب لـ 20 عملية تجميل وترقيع للجلد قبل أن يقضي 23 ساعة في أغسطس 2020 في الجراحة الرائدة.

واستغرق الأمر فريقًا من 140 جراحًا وممرضًا وموظف دعم في مستشفى NYU Langone في مدينة نيويورك لإجراء الجراحة الرائدة في أغسطس 2020 - والتي تمت تجربتها مرتين فقط من قبل.

وكان المتبرع ضحية سكتة دماغية يبلغ من العمر 48 عامًا من ولاية ديلاوير وتوفي قبل يومين من الجراحة.