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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

من الجيم.. عصام الحضري يستعرض لياقته البدنية

صدى البلد

نشر عصام الحضري حارس مرمي منتخب مصر السابق صورة جديدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهر الحضري وهو يستعرض لياقته البدنية بممارسة التمارين الرياضية الشاقة من الجيم .

 

وكان قد وجه عصام الحضري، حارس مرمي منتخب مصر السابق، رسالة غامضة ومثيرة، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

ونشر الحضري صورة لكرة القدم، وعلق عليها كاتبًا: “إنا لله وإنا إليه راجعون”.

وتفاعل عدد كبير من قبل رواد السوشيال ميديا علي تغريدة الحضري المثيرة، وجاءت التعليقات كالاتي: “خير يا أسطورة - قول في ايه؟ - خير ان شاء الله".

 

علي جانب آخر، كشف عصام الحضري، حارس مرمى منتخب مصر السابق، عن أسباب اعتزال كرة القدم وحراسة المرمى، مشددًا على أن مدرب النادي الأهلي مانويل جوزية هو سبب اعتزاله، متابعًا: "قالي انت عملت كل حاجة بتلعب كورة أزاي".
 

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