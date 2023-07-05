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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد هجمات شرسة.. الجيش الأوكراني يدمر تشكيلا عسكريا روسيا في دونيتسك

الجيش الاوكراني
الجيش الاوكراني


أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الأربعاء، تدمير "تشكيل" عسكري روسي في ماكيفكا التي تسيطر عليها موسكو في منطقة دونيتسك على خط المواجهة الأمامي.

وقد أفاد مسؤولون ووسائل إعلام روسية بمقتل مدني وإصابة العشرات في هجمات شنتها كييف.

وجاء في بيان للقوات المسلحة الأوكرانية أنه "نتيجة للقوة النارية الفعالة لوحدات قوات الدفاع، اختفى من الوجود تشكيل آخر من الإرهابيين الروس في ماكيفكا المحتلة موقتا".

وأظهر مقطع فيديو أُرفق مع البيان انفجارا هائلا يضيء السماء ليلا، دون أن ترد تفاصيل أكثر.

وصرح دنيس بوشيلين رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية الذي نصبته روسيا، إن القوات الأوكرانية شنت "هجمات شرسة" على مناطق سكنية ومجمع مستشفيات في ماكيفكا.

وذكرت وكالة أنباء "انترفاكس" الروسية أن رجلا قتل وأصيب 36 مدنيا "بجروح متفاوتة الخطورة" نتيجة الهجمات الأوكرانية.

أما وكالة "تاس" الروسية للأنباء فقد أوردت نقلا عن مسؤولين في دونيتسك أن تسعة مرافق للرعاية الصحية تضررت جراء القصف الذي قامت به القوات الأوكرانية.

وكانت موسكو قد أعلنت، في يناير الماضي، مقتل 89 جنديا في هجوم أوكراني على قاعدة موقتة لها في ماكيفكا.

وفي وقت ساب من اليوم، أعلنت وزارة التحول الرقمي الأوكرانية، صباح اليوم الأربعاء، إعلان حالة الاستنفار الجوي في مناطق دنيبروبتروفسك، وبولتاف، وخاركوف وسوم.

ووفقًا للبيانات الواردة في الخريطة، تم إعلان حالة الاستنفار الجوي في تلك المناطق في الفترة من الساعة 00:27 حتى الساعة 00:42.

يأتي ذلك مع مواصلة أوكرانيا هجومها المضاد، وتحقيق تقدم واسع بالجنوب والشرق.

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