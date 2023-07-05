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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في نصف نهائي كأس مصر

صدى البلد

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في بلوغ نصف نهائى كأس مصر ليضرب موعدا مع بيراميدز في سيناريو مكرر لكأس النسخة الماضية.

وتغلب الزمالك على المقاولون العرب بستة أهداف مقابل هدف فى دور الثمانية لبطولة كأس مصر أمس، الثلاثاء.

وسجل أهداف الزمالك أحمد مصطفى زيزو هدفين، والدولى التونسى سيف الدين الجزيرى هاتريك، واختتم شيكابالا السداسية فى مرمى محمود أبو السعود، حارس المقاولون العرب.

وحقق بيراميدز فوزا كبيرا على البنك الأهلى بثلاثية نظيفة سجلها إسلام عيسى هدفين، وفخرى لأكاى.

ومن المنتظر أن يلتقى الزمالك مع بيراميدز فى نصف نهائى كأس مصر يوم 20 يوليو الجاري.

وكان بيراميدز أطاح بالزمالك فى نصف نهائى كأس مصر الموسم الماضى بركلات الجزاء الترجيحية.

 عقوبات خالد بو طيب 

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن اتحاد كرة القدم لم يتلقَ أي خطاب رسمي بشأن وجود عقوبة مالية ضد نادي الزمالك في قضية المغربي خالد بوطيب.

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامجه “بوكس تو بوكس”: "اتحاد الكرة لم يتلقَ أي خطاب رسمي بشأن وجود عقوبات ضد بوطيب، كما أن الفيفا أو المحكمة الرياضية يقومون بإرسال مخاطبات إلى الاتحاد والزمالك والوكلاء وغيرهم".

وأضاف: "ربما يكون هناك حكم نهائي أو لا، وسوف تتضح خلال الفترة المقبلة كل التفاصيل الخاصة بالقضية".

 إمام عاشور قريب من الأهلي

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن النادي الأهلي فاوض إمام عاشور منذ فترة طويلة، وتم الكشف عنه في وقت سابق رغم تشكيك البعض فيما ذكرناه.

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامجه “بوكس تو بوكس”: "كيف يتعرض لاعب محترف للإصابة، وفي النهاية يخضع للعلاج في مصر وليس الدنمارك، ولا أحد يعرف أي شيء عن إصابة إمام عاشور، ثم تم تغيير مدرب ميتيلاند، والمدرب الجديد للفريق ليس مقتنعًا باللاعب".

وأضاف: “إمام عاشور تواجد كثيرا في نادي الزمالك، دون رغبة حقيقية لضمه من جانبه، ثم خرج للاعتذار للأهلي والخطيب، وظهر مع كهربا في أكثر من مكان، لذلك تم ربط الأحداث”.

وتابع: "هناك أحاديث ظهرت حول وجود اجتماع بين الأهلي وإمام في أحد منازل أقاربه، والبعض أكد لي أن الملف منتهي بنسبة 100%".

وأكد: "شاهدت منشورا لـ محمد الجارحي، عضو مجلس الإدارة، وأعتقد أنه سيكون له دور في الصفقة".

وزاد: "إمام عاشور يقترب بنسبة تزيد على الـ90% من النادي الأهلي، ولدي معلومات مؤكدة بشأن الصفقة من داخل القلعة الحمراء".

وأتم: “صفقة إمام هامة جدا للنادي الأهلي فنيًا خلال الفترة المقبلة، وهو يرتبط بعلاقات جيدة وقوية مع لاعبين كثيرين داخل الفريق الأحمر”.

الزمالك بيراميدز كأس مصر المقاولون العرب البنك الاهلي

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