مندوب فلسطين بالجامعة العربية: شعبنا يستمد قوته من الشقيقة مصر

أشاد السفير مهند العكلوك، مندوب فلسطين الدائم لدى جامعة الدول العربية، بالجهود الكبيرة لجمهورية مصر العربية في دعم الشعب الفلسطيني، ودورها الفاعل في وقف الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة عليه،

وقال العكلوك في تصريح له، أن جمهورية مصر العربية من الدول التي ستقدم مرافعة قانونية أمام محكمة العدل الدولية بشأن ماهية نظام الإحتلال الإسرائيلي وآثاره على الشعب الفلسطيني، مشيرا الى أن الفلسطينيون يستمدون قوتهم من الشقيقة مصر لما لها وزنها إقليميا ودوليا.

واشاد مندوب فلسطين لدى جامعة الدول العربية بالحراك العاجل الذي تقوم به مصر دائما لحقن دماء الشعب الفلسطيني ولنصرة القضية الفلسطينية ولدعم الحق الفلسطيني.

واوضح أن الخبرة والجهد والقوة المصرية التي وظفتها القيادة السياسية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني في كافة المحافل مثمنة ومقدرة لدى جميع الشعب الفلسطيني.