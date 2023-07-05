يضمان 478 غرفة وسبا ومطاعم.. تفاصيل أفخم فندقين جديدين في «مثلث ماسبيرو» و«مجرى العيون»

رئيس الوزراء يشهد توقيع عقدي شراكة لإدارة وتشغيل فندقين جديدين في "مثلث ماسبيرو" و"سور مجرى العيون"

مدبولي: الرئيس كان له رؤية وإرادة سياسية ومتابعة مستمرة لملف تطوير المناطق العشوائية فتحولت إلى «حضارية متميزة»

وزير الإسكان: الشراكة مع شركتين كبيرتين بقطاعي العقارات والضيافة للارتقاء بهذه المناطق

تميز مشروعي مثلث ماسبيرو وسور مجرى العيون يدفعنا للتطوير العقاري

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، مراسم توقيع عقدي شراكة جديدين بين شركة "سيتي إيدج للتطوير العقاري" نيابة عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومجموعة "هيلتون"؛ بشأن إدارة وتشغيل فندقين بالقاهرة.

وجرى توقيع العقدين، في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

ووقع على عقدي الشراكة، كلا من، محمد الدهان، الرئيس التنفيذي لشركة "سيتي إيدج للتطوير العقاري"، و سام دياب، مدير التطوير بمجموعة "هيلتون ".

وبموجب عقدي الشراكة، تقوم مجموعة "هيلتون" بإدارة وتشغيل فندقين بالقاهرة، الأول هو فندق "دبل تري- Double Tree" في منطقة أبراج مثلث ماسبيرو، والثاني هو فندق هيلتون بمنطقة سور مجرى العيون.

ويتضمن الاتفاق أن يتم تشغيل فندق "دبل تري" في منطقة مثلث ماسبيرو في 30 يونيو 2028، ويضم الفندق 260 غرفة وجناحًا.

كما أنه من المُقرر تشغيل فندق "هيلتون سور مجرى العيون" نهاية عام 2026، بسعة 218 غرفة وجناحًا، بالإضافة إلى عدد من الخدمات الأخرى التي تشمل قاعات احتفالات، وجيم، وسبا، وحمام سباحة، ومطاعم.

وأشاد الدكتور مصطفى مدبولي بخطوة توقيع عقدي الشراكة لإدارة وتشغيل هذين الفندقين، بمنطقتين كانتا في الماضي "عشوائيتين" ومُسجلتين ضمن المناطق غير الآمنة، ولكن الدولة بذلت فيها جهودًا غير مسبوقة، وحدثت فيهما نقلة حضارية، شجعت كُبرى الفنادق العالمية على التقدم لإدارة وتشغيل فنادق بهما.

وأكد رئيس الوزراء أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، كان له رؤية وإرادة سياسية ومتابعة مستمرة لملف تطوير المناطق العشوائية، التي تحولت بفضل هذه الجهود إلى مناطق حضارية متميزة، مشيرًا إلى أن التجربة المصرية في تطوير المناطق غير الآمنة أو غير المُخططة، أصبحت مثار فخر للمصريين.

وقال الدكتور عاصم الجزّار، وزير الإسكان: إن هذه الشراكة تأتي ضمن الجهود المبذولة لإعادة تخطيط عدد من المناطق فى القاهرة، ضمن خطط استعادة الوجه الحضاري للقاهرة.

وأكد أهمية هذه الشراكة المُهمة بين اثنتين من كبريات الشركات العاملة في قطاعي العقارات والضيافة، فشركة سيتي إيدج هي شركة رائدة في مجال التطوير العقاري، ومجموعة "هيلتون " هي إحدى أبرز شركات إدارة وتشغيل الفنادق عالميًا، وهو ما سيُسهم في الارتقاء بهذه المناطق بوجه عام.

ومن جهته، قال محمد الدهان، الرئيس التنفيذي لشركة "سيتي إيدج" للتطوير العقاري، إن الشركة تحرص على التوسع في الشراكات الاستراتيجية الهادفة إلى الارتقاء بمستوى التطوير العقاري في مصر، معربا عن سعادته بالشراكة مع “هيلتون”.

وأشار إلى تميز مشروعي مثلث ماسبيرو، وسور مجرى العيون، مما يدفع "سيتي إيدج للتطوير العقاري" إلى دعم جهود هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في تطوير المنطقتين، وتقديم كل وسائل وسبل الراحة للرواد، من خلال تجارب وخدمات استثنائية.

وأكد أهمية موقع الفندقين للسياحة المصرية، والعائد الإيجابي منهما على الدخل القومي؛ لوقوعهما في أكثر المناطق الحيوية في القاهرة، باعتبارهما من المناطق الجاذبة للسياح، بالإضافة إلى فرص العمل والتشغيل التي سيتم توفيرها من خلال الفندقين.