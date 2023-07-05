شغل تريندات ولا جشع.. أزمة في الساحل الشرير لهذا السبب

انتشرت عدة فيديوهات مؤخرا لعدد من رواد الساحل الشمالي "الشرير"، خاصة نجوم المجتمع والمشاهير، تحدثوا فيها عن المبالغة في أسعار بعض السلع خاصة الشاي والمياه المعدنية والمياه الغازية، مما تسبب في حالة من الجدل، حيث يرى البعض أن الهدف من الحديث حول هذا الأمر هو تصدر الترند.

إزازة ميه بـ 200 جنيه

وهاجمت الفنانة جوري بكر، أسعار المواد الاستهلاكية في الساحل الشمالي، في ظل الارتفاع المبالغ به خلال قضائها إجازة العيد هناك.

وكتبت "بكر" عبر الاستوري على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام"، قائلة: " الموضوع كبر وكويس إني فتحت عين الناس على حاجات كتير بتحصل، كان بالنسبالي الموضوع مش هزار على فكرة، أنا كنت بتكلم بجد.. أنا برضوا إنسانة طبيعية زي أي حد، بتعب أنا وجوزي ومتغربين عشان نعيش عيشة كريمة لينا ولأولادنا .. بنتعب عشان نجيب فلوس، والناس اللي مفكرة اننا بناخد ملايين، أنا أدفع براحتي لكن ليه أحس إني بتسرق؟".

وأضافت: "اللي بتنقدني وبتقول إيه يا فنانة ما تدفعي ولو معكيش متروحيش، لأ مش هدفع أنا إزازة مياه بالسعر ده ولا ساندوتش برجر بـ 375 جنيها ولا قهوة .. على فكرة دي مش مياه بس ده أكل وشرب ولبس ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء.. فين حماية المستهلك في أسعار بعض الأماكن اللي في الساحل؟، الناس نفسها تنبسط في ناس تانية عايشة على قفا ناس تانية والهبل كتير".

وكانت قبل أيام، انتقدت الفنانة جوري بكر الأسعار المبالغ فيها خلال قضائها عطلتها الصيفية بالساحل الشمالي برفقة زوجها ونشرت عدد من الفيديوهات عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها الرسمي "إنستجرام" وهاجمت البائعين هناك.

وعلقت "جوري" قائلة: "أقول وأفضفض ولا أسكت وأستمتع أصل أنا لو مقولتش هيحصل لي حاجة في نفسيتي وأنا نفسيتي اليومين دول مش مستحملة الصراحة بس الواحد لما يفضفض بيرتاح بس أنا ممكن أرتاح وغيري يتضايق وأنا مضطرة أجي الساحل عشان جوزي بيحب الساحل".

واستكملت: "بكره الحاجات اللي بتحصل في الساحل ولولا أنك بتحب الساحل والله ما كنت جيت في قلة أدب بتحصل في الأسعار والعيال الصغيرة الجيل اللي طالع ده ايه العيال البجحة الغلسة دي وأي مكان هدخله مش هيعجبني أسعاره هفضحه على السوشيال ميديا".

وأضافت: "أنتوا حرفيا بتسرقوا الناس وبتستغلوهم عشان يومين تلاتة جايين ينبسطوا فيهم ليه أجيب إزازة مياه من على البحر بـ 200 جنيه .. ليه حضرتك مياه من الجنة".

في هذا الصدد قال علاء عاقل، رئيس غرفة المنشآت الفندقية، إن الساحل الشمالي أكثر من 90% منه، منتجعات سكنية، ومطاعم ليست سياحية، مشيرا إلى أنه من الوارد أن يبيع أحد المطاعم زجاجة المياه بـ 200 جنيه في الساحل الشمالي، ولكن على الجانب الآخر، توجد منتجعات تبيعها بسعرها الطبيعي، واصفا أن المسألة “عرض وطلب”.

وأضاف أن اختلاف التسعير من مكان إلى آخر، أمر طبيعي، فهو شيء صحي؛ لتلبية حاجات كل شرائح المجتمع، وعلى الزائر أن يختار المكان الذي يتناسب مع قدرته الإنفاقية.

وأشار رئيس غرفة المنشآت الفندقية، إلى أن هناك فنادق ومطاعم تخصص “شيفات عالمية”؛ لتلبية أذواق بعينها، نتيجة طبيعة استقبالها لنجوم الفن والمجتمع، فبالتالي، تقدم خدمة ذات شريحة عالية.

وتسائل: “هل زجاجة المياه تباع في جميع فنادق ومواقع الساحل الشمالي بـ 200 جنيه؟"، وواصل: الإجابة بالطبع لا، وعلى الزائر أن يختار المكان والموقع الذي يتناسب مع قدرته المادية لقضاء إجازته.

https://www.tiktok.com/@nehadabolkomsan/video/7251557081986108678?embed_source=121352282%2C121351166%2C121331973%2C120811592%2C120810756%3Bnull%3Bembed_share&refer=embed&referer_url=www.cairo24.com%2F1825660&referer_video_id=7251557081986108678

كوباية الشاي بـ 150 جنيها

تحدثت المحامية والناشطة الحقوقية نهاد أبو القمصان عن أسعار المنتجات المبالغ فيها بـ الساحل الشمالي، وذلك في فيديو جديد لها عبر تطبيق تيك توك.

وسخرت المحامية والناشطة الحقوقية نهاد أبو القمصان من أسعار المشروبات في الساحل الشمالي قائلة: إمبارح أصحابي عزموني على مكان بالساحل جميلة جدًا وزحمة جدًا، وبصيت على منيو المكان لقيت الشاي بـ 150 جنيها، والصراحة كنت عاوزة شاي بـ لبن فخوفت إن سعره يوصل لـ 1000 جنيه وقعدت أشرب الشاي وأنا بعيط.

وتطرقت نهاد أبو قمصان إلى شكاوى الناس من أسعار الساحل الشمالي المبالغ فيها قائلة: الناس إلى بتشتكي من أسعار الساحل الشمالي متروحش أو متشتكيش من الأسعار، لأن أصحاب العقارات بالساحل شارينها بـ 50 أو 100 مليون جنيه، فمش هيفرق معاه 150 جنيها.

ليست المرة الأولى؛

يذكر إنه في عام 2022 أيضاً أثارت صورة لفاتورة إفطار في أحد المطاعم بمنطقة الساحل الشمالي، حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ بلغت قيمتها 1200 جنيه،على الرغم من أن مكونات الفطار عبارة عن فول وطعمية، إذ تعد هذه المكونات من الأكلات الأساسية والشعبية لدى المصريين، وبأسعار زهيدة تناسب الجميع، فكانت الفاتورة تشمل 3 أطباق طعمية، يحتوي الطبق على 6 أقراص طعمية بـ150 جنيها، 5 أطباق فول بـ300 جنيه، 5 أطباق فول بـ275 جنيها، 3 أطباق باذنجان 165 جنيها،3 مخلل بـ24 جنيها، 10 أرغفة عيش بـ30 جنيها.

ومن الجدير بالذكر أيضاً انه في 2022 انتقدت الممثلة الشابة أميرة أديب ابنة المخرج عادل أديب انتقدت ارتفاع الأسعار في الساحل الشمالي، مشيرة غلى أنها سافرت الكثير من البلدان في اوروبا والأسعار بها أقل من الساحل بكثير.

وقالت: “كنت في الساحل وواحدة صاحبتي راحت تجيب ماية، الراجل قالها زجاجة المياه بـ 250 جنيه، إزاي المبلغ ده علشان زجاجة مايه؟ أنا سافرت كذا حتة برة مصر وصرفت فيها اقل كتير من الساحل.. أنا من النوع اللي بيدور دايما على طريقة يوفر بيها الفلوس في السفر، لكن اللي بيحصل في الساحل ده مهزلة، خصوصا إن فيه اماكن تانية في مصر أحسن وأرخص".