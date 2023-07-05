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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كييف ساحة اختبار مثالية.. وزير الدفاع الأوكراني يكشف مدى قوة الأسلحة الغربية

الأسلحة الغربية
الأسلحة الغربية

اعتبر وزير الدفاع الأوكراني، أوليكسي ريزنيكوف، أن أوكرانيا ساحة اختبار مثالية للأسلحة الغربية.

وقال ريزنيكوف، في مقابلة له مع صحيفة "فايننشال تايمز"، إن أنظمة الحرب الإلكترونية الروسية يمكنها إحباط وقمع صواريخ هيمارس والصواريخ الموجهة بنظام تحديد المواقع العالمي  (GPS)، حسبما نقلت "روسيا اليوم".

وتابع: "الذخائر والصواريخ الموجهة بواسطة نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) للمدفعية، وكذلك صواريخ MLRS مثل صواريخ طرازHIMARS، هي في الحقيقة دقيقة للغاية.. إلا أن الأنظمة الإلكترونية الروسية القوية وجدت طرقا لقمعها وإحباطها".

وأضاف: "حلفاؤنا حصلوا على معلومات لا تقدر بثمن حول أداء أسلحتهم"، مشيرا إلى أن "يتوصل الروس إلى إجراء مضاد (للصواريخ)، ونبلغ شركاءنا بذلك، وهم بدورهم يضعون إجراءات مضادة جديدة (تحسينات) ضد هذا الإجراء المضاد (الروسي)".

وكشف ريزنيكوف أنه تم مؤخرا توقيع عقود صيانة مع شركة الدفاع البريطانية بابكوك إنترناشونال، وشركة صناعة المدفعية الفرنسية نيكستر سيستمز، وشركة رينميتال الألمانية، المعروفة بإنتاج دبابات ليوبارد.
 

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