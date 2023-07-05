قربت على المليون جنيه.. 5 سيارات كروس أوفر صينية

يتواجد داخل السوق المصري للسيارات جميع فئات السيارات المختلفة موديل 2022 سواء كانت سيدان أو هاتشباك أو كروس أوفر ، وذلك لإتاحة جميع الفئات أمام المواطنين ، بالإضافة الي أن السيارات الكروس اوفر الصينية نالت علي مكانة كبيرة لدي المصريين بفضل تصميمها المميز وتكنولوجياتها المتطورة .

يعرض موقع صدى البلد الإخباري قائمة بـ 5 سيارات كروس أوفر صينية موديل 2022 متاحة داخل سوق السيارات المصري :



1- شانجان سي-اس-35-بلس

تنتج سيارة شانجان سي-اس-35-بلس الكروس أوفر قوة تصل الي 160 حصان، وعزم دوران 260 نيوتن/متر، وذلك بفضل امتلاكها لمحرك سعة 1400 سي سي تيربو، وتستخدم شانجان سي-اس-35-بلس موديل 2022 ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 7 سرعات .

شانجان سي-اس-35-بلس موديل 2022 الكروس اوفر

تباع سيارة شانجان سي-اس-35-بلس موديل 2022 الكروس اوفر في سوق السيارات المصري بـ 3 فئات الأولي سعرها 820 ألف جنيه، والثانية سعرها 870 ألف جنيه، والفئة الثالثة سعرها 930 ألف جنيه .

2- هافال جوليان

تستمد سيارة هافال جوليان الكروس اوفر كبيرة الحجم قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتستخدم علبة تروس أوتوماتيك مكونة من 7 سرعات، وتنتج هافال جوليان موديل 2022 عزم أقصي للدوران يصل الي 210 نيوتن/مترن وقوة 148 حصان.

هافال جوليان الكروس أوفر موديل 2022

تتوافر سيارة هافال جوليان الكروس أوفر موديل 2022 داخل سوق السيارات المصري بـ 4 فئات الأولي سعرها 775 ألف جنيه، والثانية 810 ألف جنيه، والثالثة سعرها 875 ألف جنيه، والرابعة سعرها 905 ألف جنيه .

3- فورثينج تي 5 ايفو

تتسارع سيارة فورثينج تي 5 ايفو الكروس اوفر من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 9.5 ثانية، وتحتوي علي محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتستخدم فورثينج تي 5 ايفو موديل 2022 ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 7 سرعات ، وتخرج عزم أقصي للدوران 285 نيوتن/متر، وقوة 197 حصان، وتستهلك 6.6 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة .

فورثينج تي 5 ايفو موديل 2022 الكروس أوفر

تبدأ أسعار سيارة فورثينج تي 5 ايفو موديل 2022 الكروس أوفر في سوق السيارات المصري من 780 ألف جنيه، وترتفع لتصل الي 850 ألف جنيه .

4- جاك JS4

تصل سرعة جاك JS4 الكروس أوفر القصوى الي 170 كم/ساعة، وتحتوي علي محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتستخدم جاك JS4 علبة تروس أوتوماتيك من فئة CVT، وتنتج قوة 147 حصان، وعزم أقصي للدوران 210 نيوتن/متر.

جاك JS4 الكروس أوفر موديل 2022

الفئة الأولي من جاك JS4 موديل 2022 تباع بسعر 799 ألف جنيه .

الفئة الثانية من جاك JS4 موديل 2022 تباع بسعر 849 ألف جنيه .

5- بايك X5

تخرج سيارة بايك X5 عزم أقصي للدوران 210 نيوتن/متر، وتستمد قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتنتج بايك X5 الكروس أوفر قوة 148 حصان، وتستخدم ناقل علبة تروس أوتوماتيك ، وتحتاج الي 7.4 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة .

بايك X5 الكروس أوفر موديل 2022

تأتي سيارة بايك X5 الكروس أوفر موديل 2022 داخل سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها 454 ألف جنيه .