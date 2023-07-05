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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

قربت على المليون جنيه.. 5 سيارات كروس أوفر صينية

سيارات كروس أوفر
سيارات كروس أوفر صينية جديدة

يتواجد داخل السوق المصري للسيارات جميع فئات السيارات المختلفة موديل 2022 سواء كانت سيدان أو هاتشباك أو كروس أوفر ، وذلك لإتاحة جميع الفئات أمام المواطنين ، بالإضافة الي أن السيارات الكروس اوفر الصينية نالت علي مكانة كبيرة لدي المصريين بفضل تصميمها المميز وتكنولوجياتها المتطورة .

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يعرض موقع صدى البلد الإخباري قائمة بـ 5 سيارات كروس أوفر صينية موديل 2022 متاحة داخل سوق السيارات المصري :


1- شانجان سي-اس-35-بلس

تنتج سيارة شانجان سي-اس-35-بلس الكروس أوفر قوة تصل الي 160 حصان، وعزم دوران 260 نيوتن/متر، وذلك بفضل امتلاكها لمحرك سعة 1400 سي سي تيربو، وتستخدم شانجان سي-اس-35-بلس موديل 2022 ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 7 سرعات .

شانجان سي-اس-35-بلس موديل 2022 الكروس اوفر

تباع سيارة شانجان سي-اس-35-بلس موديل 2022 الكروس اوفر في سوق السيارات المصري بـ 3 فئات الأولي سعرها 820 ألف جنيه، والثانية سعرها 870 ألف جنيه، والفئة الثالثة سعرها 930 ألف جنيه .

2- هافال جوليان

تستمد سيارة هافال جوليان الكروس اوفر كبيرة الحجم قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتستخدم علبة تروس أوتوماتيك مكونة من 7 سرعات، وتنتج هافال جوليان موديل 2022 عزم أقصي للدوران يصل الي 210 نيوتن/مترن وقوة 148 حصان.

 هافال جوليان الكروس أوفر موديل 2022

تتوافر سيارة هافال جوليان الكروس أوفر موديل 2022 داخل سوق السيارات المصري بـ 4 فئات الأولي سعرها 775 ألف جنيه، والثانية 810 ألف جنيه، والثالثة سعرها 875 ألف جنيه، والرابعة سعرها 905 ألف جنيه .

3- فورثينج تي 5 ايفو

تتسارع سيارة فورثينج تي 5 ايفو الكروس اوفر من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 9.5 ثانية، وتحتوي علي محرك سعة 1500  سي سي تيربو، وتستخدم فورثينج تي 5 ايفو موديل 2022 ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 7 سرعات ، وتخرج عزم أقصي للدوران 285 نيوتن/متر، وقوة 197 حصان، وتستهلك 6.6 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة .

فورثينج تي 5 ايفو  موديل 2022 الكروس أوفر

تبدأ أسعار سيارة فورثينج تي 5 ايفو  موديل 2022 الكروس أوفر في سوق السيارات المصري من 780 ألف جنيه، وترتفع لتصل الي 850 ألف جنيه .

4- جاك JS4

تصل سرعة جاك JS4 الكروس أوفر القصوى الي 170 كم/ساعة، وتحتوي علي محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتستخدم جاك JS4 علبة تروس أوتوماتيك من فئة CVT، وتنتج قوة 147 حصان، وعزم أقصي للدوران 210 نيوتن/متر.

جاك JS4 الكروس أوفر موديل 2022

الفئة الأولي من جاك JS4 موديل 2022 تباع بسعر 799 ألف جنيه .

الفئة الثانية من جاك JS4 موديل 2022 تباع بسعر 849 ألف جنيه .

5- بايك X5

تخرج سيارة بايك X5 عزم أقصي للدوران 210 نيوتن/متر، وتستمد قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتنتج بايك X5 الكروس أوفر قوة 148 حصان، وتستخدم ناقل علبة تروس أوتوماتيك ، وتحتاج الي 7.4 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة .

بايك X5 الكروس أوفر موديل 2022

تأتي سيارة بايك X5 الكروس أوفر موديل 2022 داخل سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها 454 ألف جنيه .

شانجان سي-اس-35-بلس هافال جوليان فورثينج تي 5 ايفو جاك JS4 بايك X5

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