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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محافظ جنين: تدمير هائل في البنى التحتية جراء القصف الإسرائيلي

جنين
جنين

قال اللواء أكرم الرجوب محافظ جنين، إن حجم الخسائر جراء القصف الإسرائيلي في مخيم جنين كبير جدا، وكله يتعلق بالبنى التحتية، كما ارتقى 12 شهيدا وأكثر من 100 إصابة منها 20 إصابة خطيرة.

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وأضاف في مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ هناك دماراً كبيراً في البنى التحتية في المخيم على مستوى الكهرباء والمياه والصرف الصحي، وكل ذلك بدأ العمل به منذ ساعات الصباح، والأشغال العامة بدأت التعامل مع الشوارع، كما أن هناك أضرارا كبيرة لحقت بالبيوت.

وتابع، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحم المخيم من بيت إلى بيت، والبيوت جميعها متلاصقة، لذلك فقد دمر الجدران للوصول إلى البيوت الأخرى التي اقتحمها، مشددًا على أنه ليس من السهل حصر الأضرار في ساعات.

ولفت، إلى أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن أصدر تعليمات للحكومة بضرورة الاستجابة السريعة لاحتياجات المخيم وترميم الشوارع والمياه والصرف الصحي والكهرباء، وكل ذلك، تم بدء العمل به، وسيتم معالجة كل هذه القضايا.

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