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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بعد نجاح أغنية «ع الفاضي».. أحمد طرابيلي يستعد لطرح «لو كان في خير»

المطرب الشاب أحمد
المطرب الشاب أحمد طرابيلي

‎حققت أغنية "ع الفاضي" للمطرب الشاب أحمد طرابيلي، نجاحا كبيرا؛ بعد أن تخطت حاجز المليون مشاهدة على يوتيوب، في الأسبوع الأول من طرحها، كما حققت الأغنية أكثر من 10 ملايين مشاهدة على تطبيق “تيك توك”، وهي من كلمات محمد يحيى عراقي، وألحان وتوزيع شادي.

‎ ويستعد طرابيلي، لطرح ثاني أعماله، والذي انتهى من تسجيلها منذ أيام، وهي أغنية "لو كان في خير"، من كلمات وألحان تيام علي، وتوزيع هشام محمد، وتعاون فيها مع شركة VEVO العالمية.

‎وكان طرابيلي قد انتهى من تسجيل أكثر من أغنية، من ألبومه الأول، والذي يتعاون فيه مع عدد من الشعراء والملحنين، منهم: سلمى رشيد، تيام علي، شريف إسماعيل، حسن أبو الحسن.

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