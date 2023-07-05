عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

ننشر درجات تنسيق القبول بمدارس الثانوي العام والفنية في البحر الأحمر

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

أعلنت مديريرية البحر الأحمر، تنسيق القبول بمدارس البحر الأحمر الثانوي العام والفني للعام الدراسي، وجاء تنسيق القبول في مدارس الثانوي العام 200 درجة الحد الأدنى، بجميع الإدارات التعليمية. 

 

وأشار بيان المديرية إلى أن تنسيق القبول بمدارس الدبلومات الفنية للعام الدراسي، كالتالي:

 

الحد الأدنى 255‪بالمدارس الثانوية الصناعية الفنية برأس غارب نظام 5 سنوات قسم بترول، و185 درجة لقسم الإلكترونيات التبريد، و195 درجة للطاقة الشمسية والرياح.

 

أما الحد الأدنى للقبول بالمدارس الثانوية الصناعية الفنية نظام ثلاث سنوات بسفاجا قسم لوجستي 185‪درجة ومدارس الثانوية الصناعية بالغردقة وسفاجا ورأس غارب 150‪ درجة، والمدرسة الثانوية.

 

أما المدارس الصناعية بالقصير 145 درجة.

 

تنسيق الدبلومات الفنية التجارية بالبحر الأحمر 

الحد الأدنى للقبول بالمدارس الثانوية الصناعية الفنية نظام ثلاث سنوات بسفاجا قسم لوجستي 185‪درجة ومدارس الثانوية الصناعية نظام خمسة سنوات بالغردقة 195‪ بالغردقة ومدارس الثانوية التجارية الفنية نظام ثلاث سنوات بسفاجا ورأس غارب والقصير والغردقة 170 درجة.

الإدارات التعليمية البحر الأحمر الثانوية الصناعية الحد الأدنى للقبول الدبلومات الفنية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2023 بنسبة نجاح 64.47%.. اعرف درجاتك الآن

أوائل الدبلومات الفنية 2023.. 29 طالبا على مستوى الجمهورية معظمهم «بنات»

أوائل الدبلومات الفنية 2023 ... والنتيجة برقم الجلوس عبر هذا الرابط

إيقاف نجم منتخب مصر 6 أشهر بسبب المنشطات

ظهرت الآن .. رابط نتيجة الدبلومات الصناعية 2023 برقم الجلوس

نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس والاسم.. اعرف درجاتك من هنا

البنات كسبت.. 22 طالبة في قائمة أوائل الدبلومات الفنية 2023

1900 جنيه فقط.. تراجع جديد في أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

موضوعات متعلقة

بأمر المحافظ.. القبض على شخص ألقى زجاجات فارغة بمياه البحر بالغردقة

متزوجة عرفيًا|القبض على سيدة بالغردقة تروي قصة وفاة توأمها بالغاز وتكشف تفاصيل صادمة

عشان يمنع دخول الشاطئ.. شخص يُلقي بالزجاج المكسور على ساحل البحر بالغردقة|شاهد

تحرك عاجل من محافظ البحر الأحمر للتصدي لواقعة إلقاء الزجاج على الشاطئ

وزير التربية والتعليم يتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة بالبحر الأحمر.. تفاصيل

وزير التعليم يطالب الطلبة بتظليل الإجابة في البابل شيت مباشرة

وزير التربية والتعليم يزور محافظة البحر الأحمر لمتابعة امتحانات الثانوية العامة

حجازي يجتمع بوكلاء التربية والتعليم في المحافظات بالفيديو كونفرانس| تفاصيل

ترشيحاتنا

باقون للإعادة.. رسوب 41597 طالبا في نتيجة الدبلومات الفنية 2023

باحث بالشؤون الإسرائيلية: الاحتلال تنصل تماما من إقامة دولة فلسطينية

تفاصيل لأول مرة.. أمريكا توبخ أوكرانيا بسبب تفجير "نورد ستريم"

فرنسا.. إشعال النار في 80 سيارة خلال أعمال الشغب

البحرية البريطانية تعلن تعرض ناقلة نفط بالخليج لإطلاق نار

خلال مؤتمر نتيجة الدبلومات الفنية 2023|حجازي : طورنا التعليم الفني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زجاجة الماء بـ200 جنيه|جوري بكر تستغيث من الساحل الشرير.. وهذا أول تحرك رسمي

تطير في السماء.. شاهد|سيارة كهربائية جديدة تلفت الأنظار وهذا سعرها وموعد طرحها

شيف يثير جدلا بطهيه تمساحا كاملا في المكسيك.. ومعلقون: مهدد بالسجن

تخص مجسما خشبيا.. حقيقة إحراق المتظاهرين برج إيفل وسبب تسريب الخبر

فيديو

سطلانة تغزو العالم..أغنية الأهلي تحلق في سماء قطر وإسبانيا والمغرب وهندسة طنطا «فيديوجراف»

أمام سفارتها ببريطانيا.. إشعال النار في علم السويد ردا على واقعة حرق المصحف

اتشتمت ولن اعتذر.. أحمد سعد يكشف الحقيقة الكاملة في أزمة تونس

بعمل لابني حاجة كويسة.. جوري بكر تتقدم للحصول على باسبور دولة أجنبية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

اﻟﻤﺰﻳﺪ