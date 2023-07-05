ننشر درجات تنسيق القبول بمدارس الثانوي العام والفنية في البحر الأحمر

أعلنت مديريرية البحر الأحمر، تنسيق القبول بمدارس البحر الأحمر الثانوي العام والفني للعام الدراسي، وجاء تنسيق القبول في مدارس الثانوي العام 200 درجة الحد الأدنى، بجميع الإدارات التعليمية.
وأشار بيان المديرية إلى أن تنسيق القبول بمدارس الدبلومات الفنية للعام الدراسي، كالتالي:
الحد الأدنى 255بالمدارس الثانوية الصناعية الفنية برأس غارب نظام 5 سنوات قسم بترول، و185 درجة لقسم الإلكترونيات التبريد، و195 درجة للطاقة الشمسية والرياح.
أما الحد الأدنى للقبول بالمدارس الثانوية الصناعية الفنية نظام ثلاث سنوات بسفاجا قسم لوجستي 185درجة ومدارس الثانوية الصناعية بالغردقة وسفاجا ورأس غارب 150 درجة، والمدرسة الثانوية.
أما المدارس الصناعية بالقصير 145 درجة.
تنسيق الدبلومات الفنية التجارية بالبحر الأحمر
الحد الأدنى للقبول بالمدارس الثانوية الصناعية الفنية نظام ثلاث سنوات بسفاجا قسم لوجستي 185درجة ومدارس الثانوية الصناعية نظام خمسة سنوات بالغردقة 195 بالغردقة ومدارس الثانوية التجارية الفنية نظام ثلاث سنوات بسفاجا ورأس غارب والقصير والغردقة 170 درجة.