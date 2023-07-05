ننشر درجات تنسيق القبول بمدارس الثانوي العام والفنية في البحر الأحمر

أعلنت مديريرية البحر الأحمر، تنسيق القبول بمدارس البحر الأحمر الثانوي العام والفني للعام الدراسي، وجاء تنسيق القبول في مدارس الثانوي العام 200 درجة الحد الأدنى، بجميع الإدارات التعليمية.

وأشار بيان المديرية إلى أن تنسيق القبول بمدارس الدبلومات الفنية للعام الدراسي، كالتالي:

الحد الأدنى 255‪بالمدارس الثانوية الصناعية الفنية برأس غارب نظام 5 سنوات قسم بترول، و185 درجة لقسم الإلكترونيات التبريد، و195 درجة للطاقة الشمسية والرياح.

أما الحد الأدنى للقبول بالمدارس الثانوية الصناعية الفنية نظام ثلاث سنوات بسفاجا قسم لوجستي 185‪درجة ومدارس الثانوية الصناعية بالغردقة وسفاجا ورأس غارب 150‪ درجة، والمدرسة الثانوية.

أما المدارس الصناعية بالقصير 145 درجة.

تنسيق الدبلومات الفنية التجارية بالبحر الأحمر

الحد الأدنى للقبول بالمدارس الثانوية الصناعية الفنية نظام ثلاث سنوات بسفاجا قسم لوجستي 185‪درجة ومدارس الثانوية الصناعية نظام خمسة سنوات بالغردقة 195‪ بالغردقة ومدارس الثانوية التجارية الفنية نظام ثلاث سنوات بسفاجا ورأس غارب والقصير والغردقة 170 درجة.