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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البحرية البريطانية تعلن تعرض ناقلة نفط بالخليج لإطلاق نار

صدى البلد

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية ،اليوم الأربعاء، تعرض ناقلة نفط في مياه الخليج لأطلاق النار دون أن يلحق أي أذى بالسفينة.

وتابعت الهيئة التابعة للبحرية الملكية البريطانية في تقرير عن واقعة اقتراب مريب أن السفينة تحدد موقعها قبالة ساحل العاصمة العمانية مسقط عندما وقع إطلاق النار.

وأفادت شركة أمبري للأمن البحري بأن السفينة هي ناقلة نفط ترفع علم جزر البهاما ومملوكة لليونان وتديرها شركة أميركية.

كما أعلنت البحرية الأمريكية، أن إيران أطلقت النار على ناقلة نفط قرب مضيق هرمز قبل أن تتراجع بعد تدخلت قواتها  لإيقافها.

وأكدت، أن  إيران حاولت الاستيلاء على ناقلتي نفط قرب مضيق هرمز .

وتابعت، إطلاق إيران النار على ناقلة نفط بمضيق هرمز لم يتسبب في إصابات أو أضرار.

وبحسب البحرية الأميركية، فإن إيران لم تطلق النار فقط على ناقلة النفط قرب مضيق هرمز، بل أيضا احتجزتها بالقوة وأجبرتها على التوجه إلى المياه الإيرانية.

وقالت البحرية الأميركية إن اسم الناقلة هو "نيوفي" وأنها ترفع علم بنما.

وأضافت أن هذه هي ثاني حادثة من نوعها تقوم بها إيران خلال الأيام الأخيرة، بعد أن احتجزت ناقلة أخرى ترفع علم جزر مارشال في خليج عمان.

البحرية الأمريكية البحرية البريطانية التجارة البحرية الاستيلاء إطلاق النار

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البحرية البريطانية تعلن تعرض ناقلة نفط بالخليج لإطلاق نار

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