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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة 215 حالة تعد على أملاك الدولة في دمياط

ازاله تعديات
ازاله تعديات

أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، الانتهاء من كافة الاستعدادات لبدء المرحلة الثالثة من الموجة الـ21 المقرر انطلاقها السبت المقبل وتستمر حتى يوم 28 من ذات الشهر، مؤكدة أنه تم التنسيق مع الجهات المعنية لتحقيق المستهدف تنفيذه خلال تلك المرحلة.

وأشارت محافظ دمياط إلى أن المحافظة، حققت جهود كبيرة لاسترداد أراضى الدولة ومنع التعديات عليها و كذلك التصدى لأى محاولات للتعدى على الأراضى الزراعية والحفاظ عليها ، لافتة إلى أنه يتم العمل وفقًا لخطة محددة لاسترداد أملاك الدولة و حق الشعب وإنفاذ القانون وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.

ونوهت منال عوض بأن الموجة الـ٢١ فى مرحلتها الأولى تم خلالها إزالة ٢١٥ حالة تعدى على أملاك الدولة بإجمالى مساحة ٢٦٤٠٢م٢ ، بالإضافة إلى ٥ حالات تعدى على أراضي زراعية بمساحة ٨٠ فدان و ٩ قيراط و ١٢ سهم ، مشيرة إلى وصول عدد الحالات التى تم إزالتها خلال المرحلة الثانية من الموجة ٨٥ حالة تعدى على أملاك الدولة بمساحة ٩٢٠٣م٢ و ٤ حالات تعدى على أراضي زراعية بمساحة ٧٠ فدان و ٢٢ قيراط و ٢٠ سهم ..

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