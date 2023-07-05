من داخل سيارتها.. أسماء جلال تخطف الأنظار عبر إنستجرام

تألقت الفنانة أسماء جلال في صورة جديدة نشرتها عبر حسابها الرسمي على “إنستجرام”، ظهرت فيها بإطلالة أنيقة وجذابة.

وظهرت أسماء جلال بسيلفي من داخل السيارة بلوك صيفي، حيث ارتدت قميصا أبيض على لمسات فريدة من الميك آب تبرز جمالها، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها.

وعلقت أسماء جلال على الصورة قائلة: "أنا أحب الشمس".

أثار ظهور الفنان أمير المصرى والفنانة أسماء جلال، في مكان واحد، حالة من الجدل الواسع الأيام القليلة الماضية، وهو الأمر الذى دفع الكثير من محبيهما إلى الحديث عن علاقة ارتباط عاطفى تجمعهما.

وقرر أمير المصرى الخروج عن صمته والرد على ما يثار عبر السوشيال ميديا قائلا: “كل ما يتردد عبر السوشيال ميديا عار تماما عن الصحة، وليس هناك ارتباط من الأساس”.

وأضاف أمير المصرى: “رواد السوشيال ميديا فى كثير من الأحيان يحبون اكتشاف بعض الأمور ولكنها غير صحيحة، ولست الأول أو الأخير الذى يتعرض لمثل هذه الشائعات”.