السفير التركي لدى القاهرة: ننتظر المزيد من التعاون مع مصر

صرح السفير التركي صالح موتلو شين، اليوم الأربعاء، لشبكة الشرق، بأن تركيا تنتظر المزيد من التعاون مع مصر.

وأوضح السفير التركي بأن هناك تكاملا اقتصاديا بين مصر وتركيا، مضيفاً أن حجم التجارة مع مصر سيزداد ليصل إلى 20 مليار دولار.

وأفاد موتلو شين، في تصريحاته، بأن تركيا ناقشت مع مصر أمور بشأن ليبيا، لافتا إلى أن هناك اتفاقا مع مصر على أهمية وحدة ليبيا.

وذكر السفير التركي للشرق أنه لا يوجد الآن أي توتر مع مصر بشأن ليبيا.

وأكد السفير التركي في القاهرة لـ"الشرق" أن تركيا ملتزمة بوحدة الأراضي السورية.

وقال السفير التركي موتلو شين في القاهرة للـ "الشرق" إن لقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي السيسي ونظيره التركي رجب طيب أردوغان المرتقب تطور طبيعي لتطور العلاقات بين البلدين.

وأكد موتلو شين أن اللقاء بين الرئيس السيسي ونظيره التركي سيعقد في القريب العاجل.

وأعلنت كل من جمهورية مصر العربية وجمهورية تركيا، أمس الثلاثاء، عن رفع علاقاتهما الدبلوماسية لمستوى السفراء.

وقد رشحت مصر السفير عمرو الحمامي كسفير لها في أنقرة، بينما رشحت تركيا السفير صالح موتلو شن كسفير لها في القاهرة.

هذا، ويأتي ترفيع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في إطار تنفيذ قرار رئيسي البلدين في هذا الصدد.

وتهدف تلك الخطوة إلى تأسيس علاقات طبيعية بين البلدين من جديد، كما تعكس عزمهما المُشترك على العمل نحو تعزيز علاقاتهما الثنائية لمصلحة الشعبين المصري والتركي.