ماذا يحدث عند وضع الأسبرين على الوجه

يمتلك الأسبرين خصائص عديدة تجعله حلا فعالا لعدد كبير من المشاكل الصحية بل والتجميلية أيضا مثل إزالة خلايا الجلد الميتة ومنع حب الشباب والبثور وعلاج الرؤوس السوداء .

ووفقا لموقع “ بولد سكاي” يمكن مزج الأسبرين مع الماء ويمكن إضافة زيت اللوز أو العسل بعد إذابته فى الماء وعمل ماسك للبشرة .

يحتوي الأسبرين على حمض قوي يستطيع تطهير البشرة وتقليل التورم والاحمرار وحب الشباب ولكن يجب وضعه على منطقة الإصابة فقط .

يعد الأسبرين الحل السحري لأصحاب البشرة الدهنية حيث يخلصهم الزيوت الزائدة المتسببة فى حب الشباب والمسام الواسعة وغيرها الكثير من المشاكل .

والكمية المستخدمة فى ماسك الاسبرين الواحد تترواح من قرص إلى 5 أقراص مطحونة حسب المناطق التى سيتم توزيعه عليها