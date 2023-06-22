استشاري كلى يحذر : تناول الأسبرين بهذه الطريقة مؤذي لكبار السن

أجريت العديد من الدراسات حول تأثير تناول الأسبرين يومياً على الصحة، وقد أشارت بعض الدراسات إلى أن تناول الأسبرين يومياً لفترات طويلة يمكن أن يؤدي إلى فقر الدم لدى كبار السن. ويعمل الأسبرين كمضاد للتخثر ويزيد من خطر النزيف، وهذا يمكن أن يؤدي إلى نزف صغير في المعدة أو الأمعاء، مما يؤدي إلى فقر الدم.

تناول الأسبرين بهذه الطريقة يؤدي إلى إصابة كبار السن بمرض خطير

وأظهرت دراسة أجريت في جامعة أوكسفورد في المملكة المتحدة ونشرت في مجلة The Lancet أن تناول الأسبرين يومياً لفترات طويلة يمكن أن يزيد من خطر حدوث نزيف الأمعاء، وبالتالي يمكن أن يؤدي إلى فقر الدم. وفي هذه الدراسة، تمت مراجعة نتائج 19 دراسة حول تأثير تناول الأسبرين على الصحة، وأظهرت النتائج أن تناول الأسبرين يومياً لمدة تزيد عن عامين يزيد من خطر حدوث نزيف الأمعاء وفقر الدم.

ومن الجدير بالذكر أن تناول الأسبرين يومياً لفترات طويلة يمكن أن يؤدي أيضاً إلى اضطرابات في وظائف الكلى والكبد، وقد يزيد من خطر الجلطات الدموية في بعض الحالات. لذلك، يجب استشارة الطبيب قبل تناول الأسبرين بشكل يومي، ويجب الالتزام بالجرعة الموصوفة من قبل الطبيب.

أضرار الإفراط في تناول الأسبرين

استشارى كلى .. تناول الأسبرين بهذه الطريقة يؤدي إلى إصابة كبار السن بمرض خطير

من جانبه أكد الدكتور مدحت عبد الحليم استشارى الكلى في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن تناول الأسبرين يومياً لفترات طويلة يمكن أن يؤدي إلى فقر الدم لدى كبار السن. يعمل الأسبرين كمضاد للتخثر، ويمكن أن يسبب نزفاً صغيراً في المعدة أو الأمعاء، مما يؤدي إلى فقر الدم. كما أنه يمكن أن يسبب اضطرابات في وظائف الكلى والكبد، وقد يزيد من خطر النزيف في بعض الحالات.

ولذلك، يجب تجنب تناول الأسبرين يومياً إلا إذا كان ذلك موصوفاً من قبل الطبيب، ويجب الالتزام بالجرعة الموصوفة، وتجنب الأسبرين إذا كان الشخص يعاني من قرحة المعدة أو الأمعاء أو اضطرابات الدم، ويجب استشارة الطبيب قبل تناول الأسبرين إذا كان الشخص يتناول أدوية أخرى أو يعاني من حالات صحية معينة.

ما هي الأعراض التي يجب على الشخص البحث عنها بعد تناول الأسبرين؟

تناول الأسبرين يمكن أن يسبب بعض الآثار الجانبية، وتختلف هذه الآثار باختلاف جرعة الأسبرين وفترة الاستخدام وحالة الصحية العامة للشخص. ومن بين الأعراض التي يجب على الشخص البحث عنها بعد تناول الأسبرين:

الحساسية أو الطفح الجلدي.

صعوبة التنفس أو الإحساس بالدوار.

الشعور بالغثيان أو القيء أو الألم في البطن.

النزيف أو الجروح الداخلية أو الخارجية، مثل الدم في البول أو البراز أو الحيض الغزير.

الشعور بالتعب أو الضعف العام.

اضطرابات في وظائف الكلى أو الكبد.

ويجب على الشخص البحث عن الرعاية الطبية الفورية إذا كانت هناك أعراض خطيرة، مثل صعوبة التنفس أو النزيف الشديد، أو إذا كان الشخص يعاني من أي علامات أخرى غير طبيعية. وفي حالة الشك في وجود أي تأثيرات جانبية، يجب على الشخص استشارة الطبيب أو الصيدلي.