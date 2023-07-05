سوق المستعمل.. سعر أشهر سيارة فرنسية في مصر

انطلقت سيارة بيجو 405 موديل 1996 في شهر سبتمبر من عام 1995، بدأت مبيعاتها رسمياً في فرنسا المملكة المتحدة في فبراير 1996.

وشهدت السيارات المستعملة زيادة في الإقبال على شرائها مؤخراً، ويرجع ذلك لزيادة أسعار السيارات الجديدة بصورة غير مسبوقة، بسبب العديد من الأزمات العالمية مثل النقص في أشباه الموصلات وتوقف سلاسل الإمداد والتوريد عالمياً التي صاحبت الحرب الروسية الأوكرانية، بالإضافة لنقص بعض قطع الغيار.

مواصفات السيارة بيجو 405 موديل 1996

مواصفات السيارة بيجو 405 موديل 1996

تميزت السيارة بيجو 405 موديل 1996 بعدة أنواع من المحركات عالمياً أشهرها بالسوق المصري محرك 1600 سي سي، مع ناقل حركة أوتوماتيك.

وبلغت قراءة العداد في السيارة بيجو 405 موديل 1996 أكثر من 200,000 ألف كيلومتر، وفقاً لمنصات البيع عبر الإنترنت.

تأتي السيارة بيجو 406 موديل 1996 بعدة كماليات وإضافات مثل زجاج كهربائي، ومرايا كهربائية، وبارو سترينج، وسنتر لوك، وتكييف، وبلوتوث، ومدخل AUX، ومدخل USB، وقفل مركزي للأبواب وكشافات ضباب، وسبويلر خلفي.

سعر السيارة بيجو 405 موديل 1996 “مستعملة”

بلغ سعر السيارة بيجو 405 موديل 1996 في سوق المستعمل 99 ألف جنيه، وفقاً لإحدى منصات البيع عبر الإنترنت، وتختلف الأسعار حسب حالة السيارة ومستوى الكماليات الداخلية المرفقة بها، وحسب المسافة التي قطعتها.