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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

20 دقيقة .. شريف يرفض الهدية والإسماعيلي متسمك أمام هجمات الأهلي

صدى البلد

مرت 20 دقيقة من عمر مباراة الأهلي والإسماعيلي بالتعادل السلبي في المباراة المقامة حاليا على ملعب برج العرب في الجولة الـ18 المؤجلة بالدوري المصري.

وهدد الإسماعيلي مرمي الأهلي في الدقيقة 3 ، بعد تسديدة ضعيفة من محمد الشامى داخل منطقة الجزاء ليمسك بها الشناوي بسهولة.

وأهدر محمد شريف فرصة هدف محقق بعد تمريرة من تاو تصل داخل منطقة الجزاء فيسددها الأخر ويمسك بها حارس الإسماعيلي على مرتين في الدقيقة 13.

وتلقى ديانج تمريرة رائعة على حدود منطقة الجزاء من الناحية اليسرى وفيسددها بطريقة غريبة لتمر على ضربة مرمي لصالح الإسماعيلي في الدقيقة 15.

جاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: علي معلول – محمد عبد المنعم – خالد عبد الفتاح – رامي ربيعة.

الوسط: مروان عطية – أليو ديانج – أفشة – بيرسي تاو – أحمد عبد القادر.

الهجوم: محمد شريف .

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: 
علي لطفي وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحسين الشحات ومحمد الضاوي كريستو وأحمد قندوسي ومحمد هاني وطاهر محمد طاهر ومحمد فخري.

 

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