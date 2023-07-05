عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

من ميكانيكية لـ إلكترونية.. تعرف على أهم أهداف تطوير إشارات السكك الحديدية

اشارات السكك الحديدية
اشارات السكك الحديدية

تجري وزارة النقل عملية تطوير شاملة لإشارات السكك الحديدية، تشمل تحويلها من ميكانيكية إلى إلكترونية.

ويتساءل العديد من الركاب عن سبب هذا التطوير الذي يتسبب في بعض الأوقات في تأخير مواعيد القطارات.

وفي التقرير التالي نستعرض أهم أهداف وفوائد المشروع.

يهدف المشروع إلى استبدال النظام الحالي (الميكانيكى) بآخر إلكتروني حديث.

يؤدي التغيير الي زيادة عوامل الأمان والتحكم والسيطرة فى سلامة وأمن مسير القطارات.

يسهم المشروع فى تقليل فترة التقاطر بين القطارات و زيادة الطاقة الاستيعابية للشبكة.

يسهم أيضا في زيادة عدد الرحلات خلال اليوم الواحد، وتحقيق أعلى معدلات السلامة والامان.

ويتضمن تحديث نظم الاشارات والاتصالات متابعة حركة مسير القطارات لحظة بلحظة.

كما يشمل تزويد المزلقانات بأجراس وأنوار وبوابات أوتوماتيكية للحد من الحوادث وتحقيق الأمان للمركبات.

يشمل التطوير نظام يتيح للسائق الاتصال بمراقب التشغيل من أي سيمافور في حالات الطوارئ أو الأعطال المفاجئة.

من المخطط الانتهاء من مشروع تطوير قطاع بني سويف / اسيوط بالكامل بطول 250 كم في يونيو القادم.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2023 بنسبة نجاح 64.47%.. اعرف درجاتك الآن

أول رد فعل من كهربا بعد قرار الفيفا بشأن عقوبته

ظهرت الآن .. رابط نتيجة الدبلومات الصناعية 2023 برقم الجلوس

أوائل الدبلومات الفنية 2023 ... والنتيجة برقم الجلوس عبر هذا الرابط

مأساة سيدة الغردقة.. متزوجة عرفيًا ومات توأمها خنقا بالغاز| تفاصيل صادمة

هبوط قوي في سعر الجنيه الذهب .. اِعرف عيار 21 وصل كام

شوبير يفجر مفاجأة بشأن انضمام إمام عاشور للأهلي

لينك نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس.. شوف درجاتك

ترشيحاتنا

سنرد بقوة.. البيت الأبيض يعلق على حادثة ناقلتي النفط في مضيق هرمز

خبير تحكيمي يكشف عن مفاجأة حول هدف الإسماعيلي الملغي في مرمى الأهلي

الفصل مباشرة بقوة القانون.. احذر مساعدة هذا النوع من الموظفين

جبروت موظف في بنك| اختلس 70 مليون جنيه من الحسابات.. وحصل على قروض باسم العملاء

التيك توكر الألماني| مفاجأة من نويل روبنسون لـ منى الشاذلي .. فيديو

قرار عاجل من روسيا بعد تعرض صحفية ومحام لهجوم وحشي بالشيشان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جريء وعارٍ.. شاهد مايا دياب بفستان سهرة مثير للجدل

آخر «سقا» مات.. وفاة رجب عبدالحميد بعد 50 سنة برحاب آل البيت يروي ظمأ الناس

كيف تحمى نفسك من النوبة القلبية؟ .. 9 نصائح سهلة

حقيقة إحياء إيهاب توفيق حفلا بالعلمين بعد ساعات من دفن علاء عبدالخالق.. القصة الكاملة

فيديو

«سابته وهربت»..طفل مسلسل الثمن هادي مقداد يبكي على الهواء بسبب والدته «فيديوجراف»

حريق برج إيفل .. هل أشعل متظاهرو فرنسا النار به ؟ اعرف الحقيقة

حرق الإنجيل بعد المصحف الشريف .. ماذا يحدث في السويد ؟!

المنطقة الشمالية العسكرية تنظم حفل زفاف جماعي لـ 300 شاب وفتاة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

اﻟﻤﺰﻳﺪ