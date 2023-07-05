أمين حزب حماة الوطن: مبادرة حياة كريمة غيرت معيشة الكثيرين

قال الدكتور محمد الأجرود، أمين حزب حماة الوطن بمحافظة كفر الشييخ، إن مبادرة حياة كريمة غيرت حياة الكثيرين، إذ أن الغاز الطبيعي وصل للعديد من القرى والنجوع، وجعلت الحياة أفضل، موضحا أن الرئيس السيسي هو الرئيس الوحيد الذي اهتم بملف الرمال السوداء، والذي كان قد سبق وتحدث عنه كثيرا خلال السنوات الماضية.



وأضاف "الأجرود"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي محمد شردي في برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن مبادرة حياة كريمة لا تعني تجديد مسكن، أو توصيل مرفق، وإنما تعني تهيئة حياة كاملة كريمة للمواطن، بداية من المرافق الأساسية والبنية التحتية، وانتهاء بتشطيب المنزل وتأسيسه، ثم المدرسة والوحدة الصحية، ومركز الشباب، وكذلك دور العبادة الإسلامية والمسيحية.



وتابع أمين حزب حما الوطن، أن محافظة كفر الشيخ لديها مقومات وموارد مميزة، وإذا تم استغلالها بشكل مثالي، المحافظة قادرة على تسديد نصف ديون مصر على الأقل، إذ أن المحافظة لديها مقومات مميزة في هذه المحافظة.

وأوضح أمين حزب حماة الوطن بمحافظة كفر الشييخ، أن افتتاح الرئيس السيسي لمصنع الرمال السوداء سيترتب عليه صناعات عديدة أخرى ستغير وجه المنطقة بالكامل، لافتا إلى أن هناك عمارات وجامعات مختلفة يتم التجهيز لها.