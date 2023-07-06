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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

فتح لجان الثانوية العامة 2023 وتفتيش الطلاب قبل امتحان اللغة الأجنبية الأولى

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تفتح لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 أبوابها الآن لإدخال طلاب الشعبتين العلمية والأدبية، استعداداً لأداء امتحان اللغة الأجنبية الأولى المقرر أداؤه في تمام التاسعة صباحا.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الذي وجه رؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 بفتح أبواب اللجان من الساعة الثامنة والربع صباحًا، لتنفيذ اجراءات التفتيش للطلاب بدقة قبل دخول اللجان.

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على استخدام العصا الإلكترونية في تفتيش الطلاب في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023، 3 مرات في الحالات التالية: 

  • أثناء دخول الطلاب.
  •  داخل لجان السير الفرعية قبل توزيع الكراسات الامتحانية والتركيز على الديسكات.
  • بعد مرور نصف ساعة من بداية الامتحان دون التأثير على انضباط العملية الامتحانية.

كما وجه الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، رؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة 2023، بالتأكيد على تنفيذ التعليمات الخاصة بتوزيع ورق إجابة البابل شيت وورق إجابة الأسئلة المقالية قبل بدء الامتحان بـ 10 دقائق.

وأكد حجازي إحالة أى عملية غش إلكترونى يقوم بها الطالب، أو يشترك في تسهيلها ملاحظ من لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 إلى التحقيق، وتحويلهم إلى النيابة العامة، وتطبيق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

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