سطلانة .. تعليق صادم من خالد الغندور بشأن الدوري

علق الإعلامي خالد الغندور على أداء التحكيم المصري في الدوري المصري.

وكتب الغندور من خلال حسابه الشخصي على فيسبوك ؛" تحكيم سطلانة وفار سطلانة ودوري سطلانة".



اقتنص النادي الأهلي ثلاث نقاط غاليه من منافسه الإسماعيلي بهدف وحيد، في المباراة التى أقيمت على ملعب برج العرب في الجولة الـ18 المؤجلة بالدوري المصري.

وأحرز بيرسى تاو الهدف التقدم من متابعة جيدة داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 50.

وبهذه النتيجة ينفرد النادي الأهلي بصدارة الدوري المصري برصيد 72 نقطة ،وتجمد الإسماعيلي في المركز الـ13 برصيد 34 نقطة.

وجاء هدف الملغى لنادي الإسماعيلي في الدقيقة 55، عن طريق محمد الشامى بعد تسديدة من ركلة حرة مباشرة اصطدمت بيد زميله محمد حسن لتغير اتجاهها وتسكن الشباك.

وهدد الإسماعيلي مرمي الأهلي في الدقيقة 3 ، بعد تسديدة ضعيفة من محمد الشامى داخل منطقة الجزاء ليمسك بها الشناوي بسهولة.

وأهدر محمد شريف فرصة هدف محقق بعد تمريرة من تاو تصل داخل منطقة الجزاء فيسددها الآخر ويمسك بها حارس الإسماعيلي على مرتين في الدقيقة 13.

وتلقى ديانج تمريرة رائعة على حدود منطقة الجزاء من الناحية اليسرى ويسددها بطريقة غريبة لتمر على ضربة مرمي لصالح الإسماعيلي في الدقيقة 15.

وحرم القائم هدفا محققا للنادي الأهلي بعد تسديدة رائعة من أحمد عبدالقادر في الدقيقة 40.