عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

خبير تغذية يكشف عن أطعمة تزيد معدل الحرق

صدى البلد

قدم الدكتور خالد يوسف خبير التغذية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، اطعمه تزود معدل الحرق و تساعد على انقاص الوزن.

١- شرب القرفه بعد الاكل يزيد من حساسيه الانسولين ويضبط مستوى سكر دمك.

٢- شرب الزنجبيل البارد يزود التاثير الحرارى الاطعمه و يزيد من معدل انتاج الطاقه بالجسم وتنشيط الدوره الدمويه والليمفاويه وينشط عمليات الايض بالجسم .

٣-ملعقه صغيره من خل التفاح العضوى مع كوب ماء بعد الغذاء وقبل النوم علاج فعلا لمرضى مقاومه الانسولين وارتفاع سكر وكولسترول الدم مرضى قرح المعده والاثنى عشر  والقولون يمتنعون.

٤- شرب عصير الكرفس او البقدونس  مع وجبه الافطار يوميا هو منجم من الفيتامينات والعناصر المعدنيه للجسم .

٥- عصير نصف ليمونه مع ملعقه زيت زيتون صغيره على الريق يوميا لعلاج المراره الضعيفه
وينشط افراز العصاره الصفراويه لهضم وامتصاص جيد.

٦- تناول الكرنب  أو ٧ ورقات جرجير  او فرع بروكلى او قرنبيط مسلوق مضاد اكسده قوى و مصدر للكبريت العضوى ليطرد سموم الكبد وامتصاص فيت د بالطعام .

٧- قلل بقدر استطاعتك من الخبز والدقيق الابيض و المكرونه وجرب الارز البنى او البسمتي افضل من الارز العادى.

٨- اتعود على شرب الشاى الاخضر بشرايح الليمون بعد الاكل .
 

الدقيق الأبيض الشاى الأخضر الزنجبيل الشاي انقاص الوزن شرب الشاي الأخضر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول رد فعل من كهربا بعد قرار الفيفا بشأن عقوبته

اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2023 بنسبة نجاح 64.47%.. اعرف درجاتك الآن

تعليق مثير من خالد الغندور على حكم مباراة الأهلي والإسماعيلي

عاجل|صاحب هدف الإسماعيلي الملغي: الكرة لمست يدي الشمال قبل دخولها مرمى الأهلي

جبروت موظف في بنك| اختلس 70 مليون جنيه من الحسابات.. وحصل على قروض باسم العملاء

جهاد جريشة يعلن مفاجأة بشأن هدفيّ الأهلي والإسماعيلي

التقيل لسه جاي .. أول صفقتين سوبر لـ الأهلي | من هما ؟

أخبار مصر على مدار 24ساعة.. وزير الكهرباء يخص صدى البلد بتصريح عن العدادات القديمة

موضوعات متعلقة

طريقة عمل عجينة "الفلافل اللبنانية" في البيت

ماذا يحدث لجسمك عند تناول كوب من القهوة الخضراء؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول كوب من عصير الليمون؟

بالأحمر الناري.. غادة عبد الرازق في أحدث ظهور عبر انستجرام |شاهد

بتوب جريء.. مي حلمي تثير الجدل على السوشيال ميديا |شاهد

بإطلالة جريئة.. إليسا تثير الجدل في كليب «بتمايل على الـ Beat» |شاهد

بفستان مكشوف.. سارة سلامة تثير الجدل بأنوثتها على البحر |شاهد

بعد شائعة حملها.. ياسمين عبد العزيز تثير الجدل بإطلالة ملفتة

ترشيحاتنا

أعلى سعر للدولار اليوم الخميس 6-7-2023

فوكسهول تكشف عن أحدث سياراتها الكهربائية في معرض ميونيخ

أمام رفض تركيا والمجر.. بايدن يؤكد دعمه انضمام السويد للناتو

السعودية .. وزارة الحج تنشر لقطات مبهرة للحرم النبوي الشريف | شاهد

كيف تكون كفارة المغتاب لمن اغتابه؟.. عليك بهذا الأمر

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 6-7-2023 في القاهرة والمحافظات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمكون غير متوقع.. امرأة تتخلص من ابتلاعها لعظمة دجاج .. اعرف التفاصيل

بالحمالات.. فستان مايا دياب يضعها فى مأزق

خبير تغذية يكشف عن أطعمة تزيد معدل الحرق

مقطع فيديو لمسافرين يسببان هلعا بمطار لسبب غير متوقع.. شاهد

فيديو

الفسيخ ولا اللحمة النية .. طبق العيد يشعل الحرب بين اللبنانيين والمصريين

«سابته وهربت»..طفل مسلسل الثمن هادي مقداد يبكي على الهواء بسبب والدته «فيديوجراف»

حريق برج إيفل .. هل أشعل متظاهرو فرنسا النار به ؟ اعرف الحقيقة

حرق الإنجيل بعد المصحف الشريف .. ماذا يحدث في السويد ؟!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

اﻟﻤﺰﻳﺪ