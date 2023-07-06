خبير تغذية يكشف عن أطعمة تزيد معدل الحرق

قدم الدكتور خالد يوسف خبير التغذية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، اطعمه تزود معدل الحرق و تساعد على انقاص الوزن.



١- شرب القرفه بعد الاكل يزيد من حساسيه الانسولين ويضبط مستوى سكر دمك.

٢- شرب الزنجبيل البارد يزود التاثير الحرارى الاطعمه و يزيد من معدل انتاج الطاقه بالجسم وتنشيط الدوره الدمويه والليمفاويه وينشط عمليات الايض بالجسم .

٣-ملعقه صغيره من خل التفاح العضوى مع كوب ماء بعد الغذاء وقبل النوم علاج فعلا لمرضى مقاومه الانسولين وارتفاع سكر وكولسترول الدم مرضى قرح المعده والاثنى عشر والقولون يمتنعون.

٤- شرب عصير الكرفس او البقدونس مع وجبه الافطار يوميا هو منجم من الفيتامينات والعناصر المعدنيه للجسم .



٥- عصير نصف ليمونه مع ملعقه زيت زيتون صغيره على الريق يوميا لعلاج المراره الضعيفه

وينشط افراز العصاره الصفراويه لهضم وامتصاص جيد.

٦- تناول الكرنب أو ٧ ورقات جرجير او فرع بروكلى او قرنبيط مسلوق مضاد اكسده قوى و مصدر للكبريت العضوى ليطرد سموم الكبد وامتصاص فيت د بالطعام .

٧- قلل بقدر استطاعتك من الخبز والدقيق الابيض و المكرونه وجرب الارز البنى او البسمتي افضل من الارز العادى.

٨- اتعود على شرب الشاى الاخضر بشرايح الليمون بعد الاكل .

