ترجمة عائلة الحاج متولي للغة الإنجليزية تمهيدا لعرضه على إحدى المنصات.. تفاصيل

كشفت المترجمة المصرية رولا عادل، تفاصيل قيامها بترجمة مسلسل عائلة الحاج متولي للغة الإنجليزية، تمهيدا لعرضه على إحدى المنصات.

وقالت رولا عادل في مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الأولى الفضائية "، :" إحدى المنصات الأجنبية قررت عرض مسلسل عائلة الحاج متولي للمشاهد الأجنبي ".

وأضافت رولا عادل :" قمنا بترجمة المسلسل في أقل من شهر بعدد 34 حلقة من المسلسل ".

وأكملت رولا عادل :" هناك الكثير من الأمثال الشعبية والحوارات الساخرة التي حرصنا على توضيحها بشكل كبير أثناء ترجمتنا للمسلسل للغة الإنجليزية".

ولفتت رولا عادل :" لم يتم تحديد موعد عرض المسلسل بعد ترجمته باللغة الإنجليزية ".