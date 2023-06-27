مونيا: تعرضت لمواقف محرجة بسبب دوري في مسلسل عائلة الحاج متولي

قالت الفنانة مونيا، إن تجسيدها لدور "ألفت" الزوجة الرابعة في مسلسل "عائلة الحاج متولي" كان له تفاعلات كبيرة جدا في الشارع مع الجمهور، إذ أنها تعرضت للعديد من المواقف الطريفة والمحرجة لها بسبب هذا الدور، خاصة أن بعض الجماهير تأخذ الأمر على محمل الجد.

وأضافت مونيا ، خلال لقاء خاص مع برنامج "أنتي"، المذاع عبر فضائية "ETC"، من تقديم مي البحيري ونور الصواف، أنها أكثر من مرة تقابل سيدات تنظر إليها بامتعاض، متابعة: "مرة كنت في افتتاح لصيدلية حد صاحبي ومعايا جوزي، وحد من المعجبين طلب يتصور معايا وكان معاه مراته، أول ما أتصور معايا، مراته راحت شدته علطول، وتقولي على فكرة ده جوزي، واتكسفت جدا، وكان الدور مؤثر مع الناس أوي".

وتابعت مونيا، أن مسلسل عائلة الحاج متولي، كان فارق بشكل كبير في مسيرتها الفنية، خاصة أن المسلسل مازال يعرض حتى الآن، ومازال قطاع كبير من المشاهدين ينتظرونه، "الحمد لله المسلسل نجح جدا، ولغاية دلوقتي محدش بينسى ليا شخصية ألفت في المسلسل ده".

