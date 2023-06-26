نور الشريف تدخل.. مونيا تفجر مفاجأة بشأن دورها في "عائلة الحاج متولي"

كشفت الفنانة مونيا، عن كواليس دورها كزوجة رابعة في مسلسل "عائلة الحاج متولي" من بطولة الفنان نور الشريف، قائلة إن شخصية ألفت واحدة من الشخصيات التي اشتهرت بها بشكل كبير خلال السنوات الماضية، ومازال دورها مستفز بشكل كبير للعديد من السيدات حتى الآن.

وقالت مونيا، خلال لقاء خاص مع برنامج "أنتي" المذاع عبر فضائية "ETC"، من تقديم مي البحيري و نور الصواف، إنها لم تكن قلقة على الإطلاق من تقديم شخصية "ألفت" في مسلسل عائلة الحاج متولي، وكان أمر طبيعي أن تجسد شخصية بعيدة عن طبيعتها هي نفسها، وهذه كانت نصيحة خاصة من الفنان نور الشريف لها.

وأضافت مونيا : "نور الشريف أتكلم معايا قبل الدور خصوصا أني كنت هكره خلاص الشخصية، قالي لو كرهتي الشخصية دي مش هتقدري تقدميها، ولازم تفصلي شخصيتك الأساسية عن الشخصية دي".

ولفتت إلى أن المنتج ممدوح يوسف كان لديه ثقة كبيرة في تقديم الدور، والفنان نور الشريف تدخل لأن تقدم الدور بصورة أكبر خلال أحداث المسلسل.

