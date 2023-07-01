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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رغم مرور 22 عاماً.. عائلة الحاج متولي يدخل قائمة الأعلي مشاهدة

عائلة الحاج متولي
عائلة الحاج متولي

على الرغم من مرور ما يقرب من 22 عاماً علي عرض مسلسل عائلة الحاج متولي للفنان نور الشريف ، الا أن العمل دخل ضمن قائمة الاعمال الاعلي مشاهدة فى مصر . 

حيث احتل مسلسل عائلة الحاج متولي المركز العاشر ضمن قائمة المسلسلات الاعلي مشاهدة عبر منصة watch it . 

مسلسل عائلة الحاج متولى كانت تدور أحداثه حول شخصية الحاج متولي سعيد  وهو رجل يبدأ حياته من الصفر، ويعمل لدى تاجر أقمشة يثق به كثيرًا، وبعد وفاة التاجر يتزوج متولي من أرملته وينجب منها، لتتوفى هي، ويدير هو الثروة كلها، حتى يصبح من أكبر التجار في المنطقة، لتتوالى بعدها زيجاته الواحدة تلو الأخرى، لتصل عدد زيجاته خلال الأحداث إلى 4 زيجات . 

مسلسل عائلة الحاج متولى ضم كوكبة من النجوم مثل نور الشريف وماجدة زكى، إضافة إلى أنه كان السبب فى تحقيق كل من سمية الخشاب وغادة عبد الرازق شهرة واسعة، ووضعهما على بداية الطريق إلى عالم النجومية ، كما شارك فى البطولة كل من مصطفى شعبان ورانيا يوسف ونورهان وفادية عبد الغنى، ومونيا ، والمسلسل كان من تأليف مصطفى محرم وإخراج محمد النقلى. 

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وكان موقع صدي البلد قد كشفت فى تقرير سابق عن كواليس لا يعرفها الكثيرون عن مسلسل عائلة الحاج متولي ، على سبيل المثال أن التعاقد مع الفنانات اللاتى جسدن دور زوجات بطل العمل نور الشريف، لم يكن سهلاً ، فدور أمينة الزوجة الأولى، كان مرشحا له كل من عبلة كامل وماجدة زكى  وتم عرض الدور على الأولى، إلا أنها اعتذرت لانشغالها بتصوير عمل أخر، ليستقر المخرج على الفنانة ماجدة زكى ، إما دور الزوجة الثانية نعمة الله فقد كان مرشحا له الفنانة معالى زايد قبل ان تعتذر ويذهب الدور إلى غادة عبد الرازق، وكان دور مديحة التى لعبته سمية الخشاب، هو الأكثر عرضاً على الفنانات فقد تم ترشيح كل من بثينة راشون وندى بسيونى، بينما تم ترشيح محمد نجاتى إلى دور سعيد الابن الأكبر للحاج متولى ، قبل أن يتم إسناده إلى مصطفى شعبان .

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