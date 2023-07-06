إحلال المركبات: سلمنا 27172 سيارة منذ انطلاق المبادرة وحتى الآن

أكد تامر عبد الظاهر المتحدث باسم المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات، أن المبادرة تم انطلاقها بتوجيهات من الرئيس السيسي في مارس 2021 بهدف إحلال السيارات التي مر على صنعها أكثر من 20 عاما بسيارات جديدة تعمل بالغاز الطبيعي .

وقال تامر عبد الظاهر في حواره مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الأولى الفضائية "، :" المبادرة لها هدف بيئي واقتصادي ومالي وصحي واجتماعي ".

وأضاف تامر عبد الظاهر :" نمر بتحديات وأزمات اقتصادية عالمية خاصة في مجال صناعة السيارات ".

وتابع تامر عبد الظاهر :" مبادرة إحلال السيارات قامت بتسليم 27172 سيارة منذ إنطلاق المبادرة وحتى الآن ".

واكمل تامر عبد الظاهر :" الخزانة العامة للدولة تحملت قيمة حافز أخضر بـ 670 مليون جنيه تم دفعها لشركات السيارت التي يحصل منها المواطن على السيارة ".